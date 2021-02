ROSSMANN und Bluecode starten kontaktloses Bezahlen in ganz Deutschland

Burgwedel/Lachen (ots) - Drogeriekette ROSSMANN führt deutschlandweite

Bluecode-Akzeptanz ein



Ab sofort bietet Deutschlands führende Drogeriekette ROSSMANN

(https://www.rossmann.de/de/) seinen Kundinnen und Kunden die bargeldlose und

kontaktlose Zahlung durch die Mobile-Payment-Lösung Bluecode

(https://bluecode.com/de-at/) an.



Gerade in Zeiten von Corona gewinnt kontaktloses und damit auch bargeldloses

Bezahlen massiv an Bedeutung. "Aus hygienischen Gründen wird das bargeldlose

Einkaufen empfohlen. Das wollen wir unseren Kundinnen und Kunden sowie auch

unserem Personal vor Ort anbieten. Mit der bewährten Mobile-Payment-Lösung von

Bluecode kann ab sofort einfach, schnell und sicher deutschlandweit bei ROSSMANN

bezahlt werden", kündigt Peter Dreher, Geschäftsführer Finanzen und Verwaltung

von ROSSMANN, an und fügt hinzu: "Die einfache Integration in unser

Warenwirtschafts- bzw. Kassensystem ermöglicht nicht nur das bargeldlose

Bezahlen, sondern zukünftig auch die nahtlose Verknüpfung von Mehrwerten und

wertet das Einkaufserlebnis dabei stark auf."









Die Mobile-Payment-Lösung Bluecode kann bei ROSSMANN zum Start direkt über die

Bluecode-App (iOS und Android) genutzt werden und gewinnt in Deutschland

zunehmend an Akzeptanz. Künftig wird auch die Nutzung über zahlreiche

Banken-Apps, welche die Bluecode-Zahlungsfunktion integriert haben, möglich

sein. Der Bezahlvorgang an der Kasse läuft einfach, schnell und sicher ab: Der

Kunde öffnet dabei die Bluecode-App und bekommt nach Eingabe einer

Sicherheits-PIN bzw. der Touch- oder auch Face-ID einen einmal gültigen, blauen

Barcode angezeigt. Das Kassenpersonal scannt diesen Bluecode vom Smartphone des

Kunden und der fällige Betrag wird vom Bankkonto des Kunden abgebucht. Für jeden

Bezahlvorgang wird ein neuer Barcode generiert, der keine personenbezogenen

Daten enthält. Christian Pirkner, CEO von Bluecode, fügt hinzu: "Wir freuen uns,

gemeinsam mit ROSSMANN in Zeiten von Covid-19 und unter Beachtung der hohen

europäischen Datenschutzstandards einen Beitrag zu den Themen Hygiene sowie

Sicherheit beim Bezahlen leisten zu können."



Eine europäische Mobile-Payment-Lösung für Banken und den Handel



Bluecode arbeitet eng mit europäischen Banken und dem lokalen Handel zusammen

und unterstützt sie dabei, unabhängiger von außereuropäischen Zahlungssystemen

zu werden sowie beim mobilen Bezahlen die Wertschöpfung in Europa zu halten. Die

europäische Mobile-Payment-Lösung Bluecode funktioniert im deutschsprachigen

Raum in Verbindung mit allen Girokonten in Österreich und Deutschland, unter

Einhaltung der hohen europäischen Datenschutzstandards. "Der Handel schätzt vor Seite 2 ► Seite 1 von 2



