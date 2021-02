Hunter Technology profitiert von FinFabrik Assets

Am 31. Dezember 2020 erwarb Hunter 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Firma FinFabrik Limited mit Sitz in Hongkong für einen Gegenwert von 11.149.182 US-Dollar, geleistet in bar und in Stammaktien von Hunter, um mithilfe dieser Vermögenswerte von FinFabrik die Entwicklung und anschließende Kommerzialisierung seiner Plattformen OilEx und OilExchange voranzutreiben. Weitere Informationen über FinFabrik bzw. über diese Transaktion finden Sie in der Pressemitteilung von Hunter vom 14. Dezember 2020, die auf SEDAR unter www.SEDAR.com verfügbar ist.

Zu den Vermögenswerten von FinFabrik gehörten drei stabile Kerntechnologie-Plattformen für Institutionen und Branchenprofis:

- CrossPool ist eine Plattform für Sicherheits-Token, die Finanzinstitute nutzen können, um Vermögenswerte digital zu strukturieren, auszugeben, abzuwickeln und zu verwalten. CrossPool basiert auf einer proprietären DLT-Infrastruktur („Distributed Ledger Technology“) und kombiniert Corda der Firma r3 und das Hyperledger Indy Framework. Zu den Funktionen, die für Institute am interessantesten sind, gehören das Onboarding von Kunden, die Verwaltung digitaler Identitäten, die Ausgabe von Vermögenswerten (Erstellung von Token), Veröffentlichungen sowie das Durchführen von Transaktionen.

- XP Invest ist eine Online-Handelsplattform, die speziell auf Token-Emittenten ausgerichtet ist. XP Invest wurde ins Leben gerufen, um Anlegern die Möglichkeit zu geben, ihre Bitcoin-Bestände für den Zugang zu globalen Märkten zu nutzen, einschließlich Aktien (Nasdaq 100) und Rohstoffen (Öl, Kaffee). Die Plattform ist für anspruchsvolle Anwender konzipiert und bietet fortschrittliche Funktionen für den Frontend-Handel mit umfassendem Risikomanagement und Möglichkeiten für die Absicherung von Positionen am Backend. Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen gehören Live-Kurs-Feed und Quotierung von synthetischen Handelspaaren, Preis-Charts, Orderbücher, Liquiditätsleitern, Ordererfassung, Pre-Trade-Checks und Positionsführung.