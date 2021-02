Die ganze Vielfalt des LGBT+ Reisemarktes auf ITB Berlin NOW (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - LGBT+ Tourism Segment mit Ausstellern aus aller Welt - LGBT+Tourism Track auf der ITB Berlin NOW Convention - 3. LGBT+ Leadership Summituntersucht Unterschiede bei Arbeits- und Lebensbedingungen weltweit - Verleihungdes ITB LGBT+ Pioneer Awards 2021 - LGBT+ Happy Hour by TOMONTOUR holt beliebteParty in den virtuellen Raum - Presenting Partner des LGBT+ Tourism Segment istdas Italienische Fremdenverkehrsbüro (ENIT)Offen, tolerant und facettenreich präsentiert sich der Reisemarkt auch in diesemJahr im LGBT+ Tourism Segment auf der digitalen ITB Berlin NOW vom 9. bis 12.März 2021. Beliebte Programmpunkte, Expertendiskussionen und das Networking mitAnbietern aus aller Welt finden dieses Jahr auf der digitalen Plattform derweltweit führenden Reisemesse statt. Erstmals wird es im LGBT+ Tourism Track aufder ebenfalls digital stattfindenden ITB Berlin NOW Convention (https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/#/search/f=h-entity_pers;alpha=A;v_sg=0;v_fg=0) einenganzen Donnerstagnachmittag um Aspekte des schwul-lesbisches Reisens gehen.Namhafte Expertinnen und Experten stellen aktuelle Forschungsergebnisse vor unduntersuchen unter anderem, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf den Markthat, der vor der Krise zu den wachstumsstärksten Segmenten im internationalenTourismus gehörte. Der diesjährige LGBT+ Leadership Summit beleuchtet, wie sichbessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für die LGBT+ Community realisierenlassen.Auf den digitalen Unternehmensprofilen, den Brand Cards, und im LGBT+ Café mitseinen Meeting Corners netzwerken Besucherinnen und Besucher und tauschenMeinungen, Ansichten und Zukunftsperspektiven aus. Bei der traditionellen GAYITB Party by TOMONTOUR sind dieses Jahr internationale Gäste virtuell bei einerHappy Hour dabei und verfolgen live die Verleihung des bekannten ITB LGBT+Pioneer Awards 2021. Als Presenting Partner des LGBT+ Tourism Segments tritt indiesem Jahr Italien auf. Das Italienische Fremdenverkehrsbüro - ENIT -präsentiert sich mit verschiedenen Partnern, die im LGBT+ Tourismus aktiv sind.Zum Start am Dienstag, 9. März 2021 , von 10.30 - 12 Uhr, laden RikaJean-Francois, Commissioner of Corporate Social Responsibility ITB Berlin, undThomas Bömkes, LGBT+ Tourism Advisor ITB Berlin, Diversity Tourism GmbH,Medienvertreter zur Eröffnung des LGBT+ Media Cafés ein, das vom SpanischenFremdenverkehrsamt Turespaña präsentiert wird. Arturo Ortiz, SpanischesFremdenverkehrsbüro, wird die anwesenden Medienvertreter offiziell mit einer