amalphi Finanzierungs-Maßnahmen stehen an Nachrichtenquelle: 4investors | 24.02.2021, 10:36 | 5 | 0 | 0 24.02.2021, 10:36 |



Weiterlesen auf 4investors.de Die amalphi AG kündigt zwei Kapitalmaßnahmen an. Zum einen will das Unternehmen eine Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 2 Millionen Euro ausgeben. „Der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr. Die Wandelanleihe wird eine Laufzeit von drei Jahren haben, vom 1. März 2021 bis zum 1. März 2024”, melden die Münchener zu den geplanten Konditionen der Wandelanleihe. Gewandelt werden kann zu einem Kurs von 5,00 Euro je ... Diesen Artikel teilen Diskussion: Wer kennt die Amalphi AG Wertpapier

amalphi Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer