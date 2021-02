WIESBADEN (dpa-AFX) - Die strengen Corona-Regeln in Hessen sollen in einem Vier-Stufen-Plan gelockert werden. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kündigte als erste Schritte wieder mehr Kontakte für eine größere Zahl von Menschen und eine vorsichtige Öffnung des Einzelhandels an. Ein CDU-Sprecher bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Details zu dem Perspektivplan der Landesregierung will der Regierungschef an diesem Donnerstag (12.30 Uhr) in Wiesbaden vorstellen.

Für den Einzelhandel sei geplant, dass Kunden künftig einen Termin für den Einkauf vereinbaren können sollen und dann einen "persönlichen Verkäufer" in dem Geschäft bekommen. Die strengen Hygienevorschriften müssten selbstverständlich weiter befolgt werden. Zudem sollen sich wieder zwei Haushalte in Hessen treffen dürfen, sagte Bouffier bei einer digitalen CDU-Veranstaltung in Fulda am Dienstagabend.