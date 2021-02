Nachdem das Unternehmen bereits im Januar die staatliche Lizenzgenehmigung erhalten hatte, konnte nun der Vollzug gemeldet werden. Nach 30 Monaten Entwicklungsarbeit konnte das Pflanzprogramm beginnen, diese Woche wurden in den speziell eingerichteten "Blüteräumen", in seiner 2.800 Quadratmeter großen Betriebsanlage, Cannabis-Setzlinge zum Zweck einer schnellen ersten Ernte gepflanzt.

Alles steht auf "grün": Juva Life beginnt mit dem industriellen Anbau von Cannabis Das Unternehmen Juva Life Inc. (ISIN: CA48222R1010; WKN: A2QHTZ) hat ein Update zum beginnenden industriellen Anbau von Cannabis in seiner Betriebsanlage in Stockton gegeben.

Äußerst wichtige Phase in der Geschäftsentwicklung von Juva Life

Um die ersten beiden Produktionen schneller zu ernten, haben VP of Horticulture, Thomas Leschak, und sein ausgewähltes Team damit begonnen, Cannabis-Klone zu pflanzen. In Zukunft möchte das Unternehmen vor allem selbst entwickeltes Saatgut aussetzen.



Die gewonnene Ernte wird in der Betriebsanlage in Stockton in speziell angelegten und überwachten Trockenräumen aufbewahrt. Sobald die Ernte die optimale Feuchtigkeit erreicht hat, wird es in einen speziell für diesen Zweck vorgesehen Schneidebereich zur Verarbeitung und Klassifizierung gebracht. Erst danach erfolgt eine abschließende Trocknung.

Bei Juva Life erwartet man etwa fünf Ernten pro Jahr aus jedem der fünf Räume. Sobald alle fünf Räume betriebsbereit sind, kann das Unternehmen alle zwölf Tage ernten. Hochgerechnet auf das ganze Jahre wären das insgesamt etwa 6.000 Pfund hochwertiger Cannabisblüten.

Vor einigen Monaten hatte das Unternehmen bereits große Mengen an Wachstumsmitteln, Nährsubstanzen und Dünger geordert, um einen gewissen Bestand vor Ort und vor allem eine sofortige Verfügbarkeit zu erhalten. Außerdem wurden Systeme zur Nährstoffanalyse und PH-Überwachung auf dem neuesten Stand der Technik gebracht. Diese intensive Überwachung bezieht sich auf die Temperatur, die Feuchtigkeit, den Substrat-PH-Wert und die Nährstoffdaten. All das wurde zur Sicherung der Umweltstabilität in den Überwachungsplan integriert. Gefilterte Umkehrosmoseanlagen etwa behandeln Kondensat aus HLK-Systemen, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. Die gesamte Hauptstromversorgung erfolgt mit Hilfe von Naturgas getriebenen, schadstoffarmen Generatoren.