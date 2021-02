Am Freitag war der Goldpreis auf ein Sieben-Monats-Tief gefallen, doch diese Woche sorgen Inflationsängste für Rückenwind. Davon könnten auch Minenaktien-Fonds wie der "CQ Gold & Resources Feeder Fund"*profitieren.

Noch Ende vergangener Woche war der Goldpreis auf ein Sieben-Monats-Tief von rund 1.769 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) gefallen. Die ausgelassene Stimmung an den Finanzmärkten, starke Konjunkturdaten, ein starker US-Dollar sowie steigende langfristige Zinsen in den USA schufen ein ungünstiges Umfeld für den Edelmetallmarkt, so Rohstoff-Experten der Commerzbank gegenüber dem Handelsblatt.

Doch bereits am Montag eroberte der Goldpreis die psychologisch wichtige Marke von 1.800 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) wieder zurück und konnte diese bisher, bis auf einen kurzen Rücksetzer am Dienstag, halten (Stand: 24.02.2021, 13:31 Uhr). Steigende Rohstoffpreise, vor allem für Öl (WTI: 17 Prozent Plus in einem Monat) sowie die ultra-lockere Geldpolitik der Notenbanken schüren offenbar die Inflationsangst der Anleger. Davon profitiere auch das als Inflationsschutz geltende Edelmetall Gold, erklärte Naeem Aslam, Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade, gegenüber dem Manager Magazin.