The LIVEKINDLY Collective beruft sechs neue Mitglieder mit großer Erfahrung in den Bereichen Nachhaltigkeit und pflanzliche Ernährung in den Vorstand (FOTO)

New York (ots) - Die Reihe legendärer Führungskräfte soll die Mission des The LIVEKINDLY Collective vorantreiben, pflanzliche Ernährung zur neuen Norm zu machen



The LIVEKINDLY Collective, ein Zusammenschluss von Traditions- und Start-up-Marken auf dem Weg, eines der weltweit größten Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel zu werden, gab heute die Ernennung der folgenden Mitglieder in den Vorstand mit Wirkung zum 15. Januar 2021 bekannt: