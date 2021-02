LBS Südwest kommt gut durch das Corona-Jahr 2020

Stuttgart (ots) - Immobilien stehen hoch im Kurs / Brutto-Neugeschäft über 9,0

Mrd. Euro / Kreditvolumen steigt / Vorstand stellt sich neu auf



Die LBS Südwest blickt auf ein Geschäftsjahr 2020 zurück, das lange in

Erinnerung bleiben wird. Die Corona-Pandemie mit ihren Begleitumständen von

Kontaktbeschränkungen bis Homeoffice stellte nahezu alle Unternehmensbereiche

vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig stand Wohneigentum bei den Menschen im

Südwesten hoch im Kurs und damit auch die Immobilienfinanzierung. Das

Bauspar-Neugeschäft mit 9,03 Mrd. Euro Brutto-Bausparsumme und ganz besonders

das Kreditgeschäft mit 1,77 Mrd. Euro Kreditauszahlungen haben sich unter diesen

Umständen bei der LBS Südwest im vergangenen Jahr besser entwickelt, als dies zu

erwarten war. Auch das Betriebsergebnis wird nach vorläufigen Zahlen mit 23 Mio.

Euro leicht über dem Vorjahr liegen.





"Die eigenen vier Wände haben durch den von Corona erzwungenen Rückzug in dasprivate Wohnumfeld noch einmal spürbar an Attraktivität und Bedeutung gewonnen.Von einer geringeren Nachfrage nach Wohnimmobilien kann vielerorts trotz weitersteigender Preise bislang keine Rede sein", sagt Stefan Siebert,Vorstandsvorsitzender der LBS Südwest.Entsprechend gefragt waren die Wohnbaukredite der LBS Südwest im vergangenenJahr. Die gesamten Darlehensauszahlungen erreichten mit 1,77 Mrd. Euro (+13,2 %)einen neuen Höchststand. Für Neubauten und Käufe aus dem Immobilienbestandstiegen die Kreditzusagen um rund ein Viertel auf etwa eine Milliarde Euro an."Das zeigt uns, dass die Pandemie den Wunsch der Menschen nach Wohneigentum nochverstärkt hat," sagt Stefan Siebert.Mehr Menschen profitieren von WohnungsbauprämieDer Anteil junger Kunden bis 24 Jahre, die im vergangenen Jahr erstmals einenBausparvertrag bei der LBS Südwest abgeschlossen haben, hat 2020 leichtzugenommen. Jeder fünfte Erstvertrag wurde von dieser Altersklasseabgeschlossen. "Dieser Trend hat sich zu Jahresbeginn 2021 fortgesetzt. Gründehierfür liegen in unserem speziellen Tarifangebot für junge Sparer sowie derneuen Wohnungsbauprämie (WoP). Auf jeden Fall setzt die Bundesregierung mit denseit Jahresbeginn verbesserten Förderbedingungen das richtige Signal", istStefan Siebert überzeugt.Wer bis zu 700 Euro jährlich (alleinstehend) oder 1400 Euro (verheiratet) aufeinen Bausparvertrag einzahlt, erhält dafür seit diesem Jahr eineWohnungsbauförderung von 10 Prozent. Das sind jährlich bis zu 70 Euro pro Personoder 140 Euro bei Verheirateten und stolze 55 Prozent mehr als bisher. DieseVerbesserungen gelten übrigens auch für ältere Bausparverträge. "Durch eineAnhebung der Einkommensgrenzen erreicht die Förderung zudem wieder deutlich mehr