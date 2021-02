Seite 2 ► Seite 1 von 2

Entsprechend hoch ist die Erwartungshaltung an den Ausbau der Ladeinfrastrukturdurch die Kommunen. Die Errichtung von mehr Ladesäulen im öffentlichenStraßenraum erwartet fast die Hälfte der Elektroauto-Interessierten. Für 12Prozent sollte die oberste Priorität der Kommunen bei der finanziellen Förderungprivater Wallboxen liegen. Jeder Zehnte erwartet von den Kommunen in ersterLinie eine Elektrifizierung des städtischen Fuhrparks mit Müllfahrzeugen undDienstwagen.Einen hohen Bedarf an Ladesäulen sehen Elektroauto-Interessierte im privaten wieim öffentlichen Umfeld: 56 Prozent der E-Interessierten nennen privateStellplätze in Garagen als wichtigsten Standort, 53 Prozent den öffentlichenStraßenraum. Aktuell steht aber erst 26 Prozent aller Befragten eine Ladesäulein der Nähe zur Verfügung. Auch am Arbeitsplatz (43 Prozent), entlang vonAutobahnen (40 Prozent) und an Supermärkten (39 Prozent) sollten mehr Ladesäulenstehen. Tankstellen werden dagegen mit 28 Prozent vergleichsweise wenig genannt.Vorhandene Elektro- bzw. Hybridfahrzeuge werden ganz überwiegend zuhause ameigenen Stellplatz, seltener im öffentlichen Straßenraum und beim Arbeitgeberaufgeladen.Zurückhaltung beim Kauf eines E-Autos entsteht vor allem durch die geringeReichweite der Fahrzeuge. 36 Prozent der E-Interessierten benennen sie als diehöchste Hürde. Für jeden Fünften sind es an oberster Stelle zu hoheAnschaffungskosten, für jeden Neunten fehlende Lademöglichkeit am privatenStellplatz und für jeden Zwölften die unzureichende öffentlicheLadeinfrastruktur.Auch Kommunen fokussieren stark die Elektromobilität: Knapp zwei Drittel derbefragten Kommunen gaben an, dass öffentliche Ladestationen bereits in Betriebbzw. in den nächsten 12 Monaten fest geplant sind. Dagegen verfügt nur jededritte Kommune über öffentliche Tankstellen mit Erdgas und nur jede zwanzigstekann mindestens eine öffentliche Wasserstoff-Tankstelle vorweisen.In den nächsten fünf Jahren wollen 28 Prozent der Städte und Gemeinden dieInfrastruktur für E-Mobilität auf- und 61 Prozent ausbauen. Den Aufbau einerWasserstoffinfrastruktur planen bereits 22 Prozent der Orte. Zum Vergleich: Nurjede fünfzigste Kommune setzt auf Erdgas. Jede Elfte rechnet mit Rückbau desInfrastrukturangebots für Benzin und Diesel.Die Kommunen sehen mehrere Gründe, warum Auf- und Ausbau der Ladeinfrastrukturfür Elektromobilität nur langsam vorankommen. Jeweils 39 Prozent gaben an,Nachfrage und Finanzmittel reichten nicht dafür aus. 34 Prozent sagen, dass fürsie als Betreiber der Infrastruktur die Wirtschaftlichkeit noch nicht gegebensei.Aus Sicht des ADAC sollte neben dem Ausbau der öffentlichen Lademöglichkeitenauch der privaten Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern mehr Aufmerksamkeitgewidmet werden.