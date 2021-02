Fressnapf erzielt im Corona-Jahr 2020 Rekordwachstum

KREFELD (dpa-AFX) - Die Heimtierbedarfs-Kette Fressnapf hat im Corona-Jahr 2020 das größte absolute Umsatzwachstum ihrer Firmengeschichte erzielt. Europaweit steigerte der Marktführer seinen Umsatz um 15,2 Prozent auf 2,65 Milliarden Euro, wie Gründer und Inhaber Torsten Toeller am Mittwoch in Krefeld berichtete.

Der größte Wachstumstreiber war dabei der Online-Kanal. Hier stiegen die Umsätze um 45 Prozent auf rund 160 Millionen Euro. "Wir erleben, dass die Online-Umsätze das stationäre Geschäft nicht kannibalisieren", betonte Fressnapf-Geschäftsführer Johannes Steegmann.

In Deutschland legten die Fressnapf-Umsätze um knapp 12 Prozent auf fast 1,6 Milliarden Euro zu. Im Ausland stiegen die Umsätze um gut 20 Prozent auf fast 1,1 Milliarden Euro. Auch unter dem Strich habe der Konzern von dem kräftigen Umsatzwachstum profitiert, hieß es in Krefeld. Genaue Angaben zum Ergebnis macht das Unternehmen traditionell nicht.

Auch im laufenden Jahr will der Konzern auf Wachstumskurs bleiben und seine Umsätze um mehr als 10 Prozent steigern. Dazu beitragen sollen sowohl die Eröffnung von mehr als 100 neuen Standorten in Europa, als auch der Rollout von Onlineshops in weiteren Ländern. Seine Online-Umsätze will der Händler, der das Thema E-Commerce lange stiefmütterlich behandelt hatte, auch 2021 wieder um mehr als 40 Prozent steigern. "Wir wollen und werden auch diesen Markt für uns erobern", sagte Geschäftsführer Hans-Jörg Gidlewitz./rea/DP/mis