Kritik an der Berliner Datenschutzbehörde ist falsch (FOTO)

Karlsruhe (ots) - In einem am 21. Februar 2021 veröffentlichten Online-Artikel (https://amp2.handelsblatt.com/politik/deutschland/microsoft-teams-zoom-webex-nach-warnung-vor-videokonferenzsystemen-digitalpolitiker-kritisieren-berliner-datenschutzbehoerde/26936102.html) berichtet das Handelsblatt über die Kritikverschiedener Politikerinnen und Politiker an der Berliner Beauftragten fürDatenschutz und Informationsfreiheit. In ihrer erneuten Prüfung verschiedenerVideokonferenzanbieter warnt sie vor der Nutzung von Videokonferenzanbietern wieMicrosoft Teams, Zoom, Google Meet oder Cisco WebEx, bei denendatenschutzrechtliche Bedenken bestehen."Diese Kritik an der Berliner Datenschutzbehörde ist meines Erachtens falsch undkontraproduktiv. Sie fördert nicht die Entwicklung eigener digitalerTechnologien. Vielmehr werden hier Äpfel mit Birnen verglichen, um MicrosoftTeams, WebEx, Zoom & Co. als alternativlos zu dem von Kultusministerienfavorisierten BigBlueButton darzustellen", so Niko Fostiropoulos, CEO alfaview®,Video Conferencing Systems. Die Berliner Datenschutzbehörde hat nicht nurwebbasierten Videokonferenzsystemen vier grüne Ampeln gegeben. Diese sind jedochaufgrund ihrer Browsertechnik (WebRTC) nicht für große Meetings, Schulklassen,Events und Kongresse geeignet. Die Datenschutzbehörde hat vielmehr auch dieapp-basierte Videokonferenzsoftware alfaview®, DSGVO-konform und aus deutscherEntwicklung, mit den maximal zu erhaltenen vier grünen Ampeln (https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/orientierungshilfen/2021-BlnBDI-Hinweise_Berliner_Verantwortliche_zu_Anbietern_Videokonferenz-Dienste.pdf#page=4)ausgezeichnet. alfaview® ist dabei mit den Produkten aus dem Silicon Valleyvergleichbar. Sie ist die einzige Videokonferenzsoftware, die mit den viergrünen Ampeln versehen wurde und von der Technologie und Leistungsfähigkeit mitden Produkten im Silicon Valley in Konkurrenz treten kann. Denn alfaview® ist inder Lage, lippensynchron und mit hoher Audio- und Videoqualität 50, 100, 200 undmehr Personen gleichzeitig mit Video in Echtzeit und stabil kommunizieren zulassen. Wenn die Grünen das nur vorher gewusst hätten, dann hätte Jürgen Trittin(https://www.focus.de/politik/deutschland/technik-teufel-bei-gruenen-politiker-digitaler-parteitag-trittin-rastet-wegen-ton-problemen-vor-gruenen-anhaengern-aus_id_12693203.html) nicht wütend auf den Tisch hauen müssen.Seit Jahren hört man aus Berlin und Brüssel, dass wir in der Europäischen Unioneigene digitale Technologien brauchen. Bisher ist es jedoch noch nicht gelungen,dass der größte Binnenmarkt der Welt, Rechenzentren mit leistungsfähigen