NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch von den jüngsten Turbulenzen weiter erholen. Knapp eineinhalb Stunden vor der Startglocke in New York taxierte der Broker IG den Dow Joneses Industrial mit plus 0,22 Prozent auf 31 606 Punkte. Damit nähme der Leitindex erneut Kurs auf ein Rekordhoch, das er am Vortag noch knapp verpasst hatte. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq-100-Index lag am Mittwoch zuletzt bei plus 0,72 Prozent.

Die Furcht vor steigenden Renditen an den Anleihemärkten und einer womöglich anziehenden Teuerung hatten Anfang der Woche vor allem die heiß gelaufenen Technologieaktien nach unten gezogen. Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Vortag, wonach die Inflation noch weit von den Zielen der Fed entfernt und die Fed weiter bereit ist, zur Stützung der Wirtschaft das Arsenal an geldpolitischen Instrumenten voll auszuschöpfen, hatten die Gemüter dann etwas beschwichtigt.