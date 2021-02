Lucapa Diamond Company Limited: Fund eines 215-karätgen Diamanten in Mothae - Der größte weiße Diamant in Top-Colour und bis dato der 5. Diamant mit +100 Karat, der in der Mothae-Mine gefunden wurde

Lucapa Diamond Company Limited (ASX: LOM ) ("Lucapa" oder "das Unternehmen") und ihr Partner, die Regierung des Königreichs Lesotho ("GoL"), geben den Fund eines 215-karätigen Diamanten in der Kimberlit-Diamantenmine Mothae in Lesotho ("Mothae") bekannt.

24.02.2021

Fund eines 215-karätgen Diamanten in Mothae - Der größte weiße Diamant in Top-Colour und bis dato der 5. Diamant mit +100 Karat, der in der Mothae-Mine gefunden wurde

Der 215-karätige Diamant ist der größte weiße Diamant desTyps IIa D-Colour, der zweite Diamant mit +200 Karat und der fünfte Diamant mit +100 Karat, der seit Beginn des kommerziellen Diamantenabbaus im Jahr 2019 in der Aufbereitungsanlage Mothae (Kapazität 1,1 Mio. Tonnen pro Jahr) gewonnen wurde.

Dieser 215-karätige Diamant folgt dem Fund eines außergewöhnlichen 101-karätigen Diamanten im Dezember 20201. Lucapa und GoLvisieren eine weitere Zunahme der Gewinnung dieser großen und wertvollen Diamanten an. Diese Zielsetzung ist der Hauptgrund für Lucapas zusätzliche ausländische Direktinvestitionen, um bis Ende des ersten Quartals 2021 eine Zunahme der Diamantenproduktion in Mothae zu sehen.





Die Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Der in Mothae gefundene 215-karätige Diamant (ungereinigt)





Darüber hinaus wird Mothae durch die Implementierung des neuen Marketingkanals in viel größerem Maße von seiner Nischenproduktion profitieren, da Mothae jetzt ein erheblicher Anteil der Margen außerhalb der Mine zugutekommen wird.

Stephen Wetherall, Managing Director von Lucapa, sagte: "Die fortlaufenden Funde großer Diamanten in Mothae bestätigen die jüngste Investitionsentscheidung zur Kapazitätserweiterung in der Mine. Lucapa hat jetzt 23 Diamanten von jeweils über 100 Karat gefördert. Davon hatten vier mehr als 200 Karat (beiden Minen zusammen). Wir freuen uns zusammen mit der GoL, dem Minenpartner in Lesotho sowie Endiama und Rosas & Petalas als Minenpartner in Angola auf viele weitere Funde dieser Art."