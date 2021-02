Essen (ots) - Chefwechsel beim Essener Immobiliendienstleister Ista: HagenLessing, der bisherige Stellvertreter von Konzernchef Thomas Zinnöcker, steigtAnfang Juni an die Spitze des Unternehmens auf, wie die Westdeutsche AllgemeineZeitung (WAZ, Donnerstagausgabe) berichtet. Lessing ist seit Oktober 2019 fürdas Deutschland-Geschäft von Ista verantwortlich. Der 47-Jährige, einpromovierter Wirtschaftsingenieur, war zuvor viele Jahre für dieUnternehmensberatung Boston Consulting tätig. In dieser Zeit hat er insbesondereKunden in der Energie- und Immobilienwirtschaft betreut. Der 59-jährigeZinnöcker, der im Juni ausscheidet, war vor fünf Jahren vom BochumerImmobilienriesen Vonovia zu Ista gewechselt. Ista beschäftigt nach eigenenAngaben mehr als 5800 Mitarbeiter in 22 Ländern. Im Jahr 2019 erwirtschaftetedie Ista-Gruppe einen Umsatz von 909 Millionen Euro. Der Essener Konzern betreutmehr als 13 Millionen Haushalte.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/4847106OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung