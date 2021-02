Talent Experience Plattform Phenom übernimmt Münchner Start-up Talentcube

Phenom , der weltweit führende Anbieter von Talent Experience Management (TXM), übernimmt Talentcube , ein Start-up für Video Recruiting mit Sitz in München. Die Akquisition soll die Nutzung von Videobewerbungen für Kandidaten, Mitarbeiter, Recruiter und Personalverantwortliche fördern und Talent-Management-Prozesse von dezentral arbeitenden Teams optimieren. Mit der Technologie von Talentcube erweitert Phenom für seine Kunden die Möglichkeiten, Videos in jeder Phase des Einstellungsprozesses nahtlos zu integrieren. Talentcube ist das dritte Unternehmen, dass Phenom innerhalb der letzten fünf Monate akquiriert hat.

Gleiche Chance für alle BewerberInnen dank Video-Bewerbungen

Die Kombination der Technologien von Phenom und Talentcube wird die Interaktion von Kandidaten, Recruitern und Personalverantwortlichen während des gesamten Einstellungsprozesses verändern. Kandidaten können ab sofort mit ihrem Smartphone oder dem PC videobasierte Lebensläufe erstellen sowie Live-Interviews oder zeitversetzte Videointerviews für ihre Bewerbung nutzen. Die bereits bestehenden Video-Funktionen von Phenom werden mit dem ersklassigen Video Recruiting von Talentcube kombiniert. Nutzer profitieren von einer Talent Experience Plattform, die in sehr hohem Maße auf die Persönlichkeit der BewerberInnen wert legt.

Talentcube hat sich in den letzten fünf Jahren zu einer führenden Video Recruiting Plattform mit über 120 Kunden entwickelt. Allein letztes Jahr haben sich KandidatInnen aus über 84 Länder über die einfach zu bedienenden Desktop- und Mobile-Versionen per Video beworben. Die Technologie von Talentcube macht Video auch für Personen mit geringer mobiler Datengeschwindigkeit zugänglich und stellt sicher, dass alle Kandidaten die gleiche Chance erhalten, ihre Geschichte zu erzählen und im Bewerbungsprozess berücksichtigt zu werden. 2017 überzeugte Talentcube die Jury einer bekannten TV-Gründershow und sicherte sich ein sechsstelliges Investment.

Video Recruiting wird für Unternehmen zum Wettbewerbsvorteil

„HR-Teams haben während der Pandemie Videotechnologien aus der Not heraus verstärkt genutzt. In Zukunft werden sie zu einem Wettbewerbsvorteil werden, um die besten Talente zu gewinnen", sagt Mahe Bayireddi, Mitbegründer und CEO von Phenom. „Die Video Recruiting Plattform von Talentcube schafft gegenseitiges Vertrauen während des gesamten Bewerbungsprozesses. Unternehmen können ihre Mission durch die eigene Stimme ihrer Mitarbeiter vermitteln, während Arbeitssuchende ihre Bewerbung in einem Kontext darstellen können, der für Recruiter und Personalverantwortliche relevant ist. Geschichten finden mehr Resonanz, wenn wir sie von Angesicht zu Angesicht erzählen. Unsere Akquisition von Talentcube wird zu einem besseren Verständnis zwischen Unternehmen und Kandidaten beitragen."