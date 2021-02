Hensoldt kündigt Dividende an - Zahlen vom „Börsenneuling” Nachrichtenquelle: 4investors | 24.02.2021, 12:14 | 21 | 0 | 0 24.02.2021, 12:14 |



Für das vergangene Jahr meldet der Konzern aus Taufkirchen bei ...



Weiterlesen auf 4investors.de Der „Börsenneuling” Hensoldt wird für das Jahr 2020 eine Dividende ausschütten. Das Rüstungs-Unternehmen kündigt eine Ausschüttung in Höhe von 0,13 Euro je Hensoldt Aktie an, die seit Ende September 2020 an der Börse notiert wird. Dies entspricht einer Dividendenausschüttung in Höhe von 20 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses für das Jahr 2020.Für das vergangene Jahr meldet der Konzern aus Taufkirchen bei ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

HENSOLDT Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer