Bremerhaven/ Duisburg (ots) - Das innovative QSR Brand für Meeresfrüchte und

Fischspezialitäten und der auf Nachhaltigkeit fokussierte Logistik- und Supply

Chain Spezialist für die Systemgastronomie arbeiten bereits seit 2012 zusammen.



Jetzt haben die beiden Unternehmen die Zusammenarbeit um weitere sechs Jahre

verlängert.





Carsten Horn, CEO von NORDSEE: "Die Fortsetzung unserer erfolgreichenZusammenarbeit ist die Konsequenz einer guten Partnerschaft auf Augenhöhe. BeideUnternehmen verbindet nicht nur die langjährige und gute Geschäftsbeziehung,sondern ebenso das Streben nach permanenter Weiterentwicklung. Des Weiterenstehen sowohl HAVI als auch NORDSEE für Nachhaltigkeit und haben hierzuvereinbart, gemeinsam Projekte zu umzusetzen."Der Supply Chain Spezialist HAVI mit Hauptsitz in Duisburg verantwortet fürNORDSEE die gesamte Supply Chain inklusive der Warenbeschaffung, derZwischenlagerung und der Distribution nach dem One-Stop-Shopping-Prinzip.Aktuell werden 300 Standorte in ganz Deutschland beliefert.HAVI verantwortet auch die Supply Chain in Österreich und organisiert vonDeutschland aus auch die Logistik für das internationale Geschäft von NORDSEE inLänder wie Belgien, Slowakei, Rumänien und Ungarn.Dr. Roland Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung von HAVI LogisticsDeutschland: "Wir freuen uns sehr, dass wir Europas führenden Anbieter vonFischspezialitäten auch in den kommenden Jahren als enger Partner begleitenwerden. Nachhaltige Logistikkonzepte und eine digitale Kundenintegration,Qualität und Lebensmittelsicherheit stehen dabei im Mittelpunkt unserer Servicesund ergänzen die Nachhaltigkeitsstrategie von NORDSEE. So leisten wir unserenBeitrag, die Systemgastronomie "grüner" zu gestalten."Über NORDSEEDie NORDSEE GmbH mit Sitz in Bremerhaven wurde 1896 als "DeutscheDampffischerei-Gesellschaft NORDSEE" von Bremer Reedern und Kaufleutengegründet. Heute verfügt das traditionsreiche Unternehmen über 370 Standorte undist mit seinen Verkaufskanälen Restaurant, Snack-Shop und Meeresbuffeteuropaweit führender Anbieter von Fischspezialitäten. Mit knapp 5.300Beschäftigten, davon 100 Auszubildende, werden bei NORDSEE jährlich mehr als 17Mio. Kunden bedient und ein systemweiter Umsatz in Höhe von rund 329,3 Mio. Euroerwirtschaftet. Darüber hinaus ist NORDSEE geprüftes Mitglied im DeutschenFranchise-Verband und Vollmitglied im Bundesverband der Systemgastronomie. Bisheute werden mehr als 150 Filialen im In- und Ausland erfolgreich vonFranchise-Partnern geführt. NORDSEE ist als Franchise-System immer auf der Suchenach geeigneten Standorten für neue Filialen und Partnern in Deutschland,