Else Nutrition wurde zu einem der Top-Unternehmen der TSX Venture Exchange für das Jahr 2021 gekürt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 24. Februar 2021 – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), der Spezialist für pflanzliche Baby- und Kleinkindnahrung, gibt bekannt, dass das Unternehmen unter die TSX Venture 50-Unternehmen des Jahres 2021, und damit unter die 50 besten an der TSX Venture Exchange notierten Unternehmen, gereiht wurde.

TSX Venture 50 ist ein Ranking der 10 besten an der Börse TSX Venture Exchange notierten Unternehmen in jedem der fünf wichtigsten Industriezweige – Saubere Technologien & Biowissenschaften, Diversifizierte Branchen, Energie, Bergbau und Technologie.

Else Nutrition wurde unter die führenden Unternehmen in der Kategorie „Diversifizierte Branchen“ gereiht. Jedes der im Jahr 2020 in das TSX Venture 50-Ranking aufgenommenen Unternehmen verzeichnete im vergangenen Jahr ein beeindruckendes Wachstum, bescherte seinen Aktionären hohe Renditen und wird aktiv im Markt gehandelt.

„Es ist eine große Ehre für uns, in das TSX Venture50-Ranking für 2021 aufgenommen zu werden – als Anerkennung für die Wertschöpfung, die wir unseren Aktionären bieten konnten“, sagt Hamutal Yitzhak, CEO und Gründungsmitglied von Else Nutrition. „Wir freuen uns schon sehr darauf, unseren Wachstumsplan auch im restlichen Jahr 2021 fortzusetzen, unterstützt von den Wachstumstreibern im Vertrieb, im Produktportfolio und in den jeweiligen Regionen“, fügt sie hinzu.

Die Gewinner des 2021 Venture 50-Rankings wurden anhand ihrer Leistung im Jahresvergleich in drei gleichgewichteten Kriterien ausgewählt: Wachstum der Marktkapitalisierung, Aktienkurssteigerung und Handelsvolumina im Jahr, das mit 31. Dezember 2020 endete.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist ein gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. „Else Plant-Based Complete Nutrition for Toddlers“ erreichte kürzlich Platz 1 unter den Bestsellern in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung bei Amazon. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children's Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children's Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.