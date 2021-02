Outcrop als TSX Venture 50 Company ausgezeichnet

24. Februar 2021 - Vancouver, BC - Outcrop Gold Corp. (TSXV: OCG, OTCPK: MRDD.F, DE: MRG1) („Outcrop“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in die Liste der TSX Venture 50 für das Jahr 2021, ein Ranking der leistungsstärksten an der TSX Venture Exchange notierten Unternehmen, aufgenommen wurde. Outcrop landete in der Kategorie Bergbausektor mit einem 1.381%igen Anstieg seiner Marktkapitalisierung und einem 392%igen Anstieg seines Aktienkurses im Jahr 2020 auf dem vierten Platz.

Die TSX Venture 50 ist ein jährliches Ranking der leistungsstärksten notierten Unternehmen aus fünf Industriesektoren: Clean Technology & Biowissenschaft, diversifizierte Industrien, Energie, Bergbau und Technologie. Ausgewählt wurden die Gewinner anhand von drei gleich gewichteten Kriterien: Wachstum der Marktkapitalisierung, Anstieg des Aktienkurses und Handelsvolumen für das Jahr, das am 31. Dezember 2020 endete. Ein kurzes Video über Outcrop, in dem diese Leistung hervorgehoben wird, finden Sie unter www.tsx.com/venture50 bzw. unter dem folgenden Link:

TMX-Interview mit Joe Hebert, President und CEO von Outcrop

(https://vimeo.com/508704337/8d7af1e7b4)

„Es ist uns eine Ehre, von der TSX Venture Exchange als eines der zehn führenden Unternehmen in unserem Sektor anerkannt zu werden“, freut sich Joe Hebert, President und CEO von Outcrop. „Wir haben harte Arbeit geleistet, um durch Bohrungen im Bereich mehrerer Entdeckungen bei Santa Ana in Kolumbien im Jahr 2020 Werte zu schaffen. Für 2021 haben wir uns vorgenommen, Santa Ana als ein erstklassiges Silbergebiet zu etablieren, andere Projekte in unserem Portfolio auszubauen und die hervorragende Plattform, die uns die TSX bietet, weiterhin wirksam einzusetzen.“

Über Outcrop Gold

Outcrop ist ein in Kolumbien aktiver, hybrider Entwickler von Schürfgebieten und erwirbt Gold- und Silberexplorationsprojekte mit erstklassigem Entdeckungspotenzial. Outcrop führt seine eigene Exploration auf Basisebene durch und wendet dann ein Joint-Venture-Geschäftsmodell auf seine Projekte an, um die Beteiligung der Investoren an den Entdeckungen zu maximieren und das finanzielle Risiko zu minimieren. Outcrop hat sieben Hauptprojekte in Kolumbien. Die anderen Projekte von Outcrop stehen für Joint Ventures zur Verfügung. Outcrop konzentriert sich weiterhin auf Bohrungen und die Risikominderung im Zusammenhang mit dem hochgradigen Silberprojekt Santa Ana.