Mönchengladbach (ots) - Der Dieselskandal der Audi AG zieht immer weitereKreise. Deren Euro 6-Diesel EA897 kommt einfach nicht aus den Schlagzeilen. BeiAudi sind zahlreiche Dreiliter-TDI seit 2009 betroffen. Das wären damit Audi A4(ab Baujahr 2009), Audi A5 (ab Baujahr 2011), Audi A6 (ab Baujahr 2011), Audi A7(ab Baujahr 2011), Audi A8 (ab Baujahr 2010), Audi Q5 (ab Baujahr 2014), AudiSQ5 (ab Baujahr 2015) und Audi Q7 (ab Baujahr 2008).Der Dieselabgasskandal dreht sich in der öffentlichen Diskussion oftmals um dieVierzylinder-Motoren EA189 und EA288 der Volkswagen AG. Diese Motoren mit denAbgasnormen Euro 5 beziehungsweise Euro 6 sind millionenfach über so gut wiealle Baureihen der Volkswagen AG verbaut. Nicht vergessen darf man aber, dassauch bei vielen anderen Herstellern Dieselabgasmanipulationen nachgewiesen sind.Dazu gehört der Dieselskandal der Audi AG. Deren Euro 6-Diesel EA897 kommt auchnicht aus den Schlagzeilen. Die Baureihe EA897 umfasst V6-Dieselmotoren mit dreiLitern Hubraum und wird seit 2010 in verschiedenen Fahrzeugen desVolkswagen-Konzerns eingesetzt, wobei er von der Volkswagen-Tochter Audi AGhergestellt und zugeliefert wird. Der Dreiliter-TDI-Motor von Audi wird inOberklasse-Dieselfahrzeugen der Marken Audi, VW und Porsche verbaut. Bei Audisind zahlreiche Dreiliter-TDI seit 2009 betroffen. Das wären damit Audi A4 (abBaujahr 2009), Audi A5 (ab Baujahr 2011), Audi A6 (ab Baujahr 2011), Audi A7 (abBaujahr 2011), Audi A8 (ab Baujahr 2010), Audi Q5 (ab Baujahr 2014), Audi SQ5(ab Baujahr 2015) und Audi Q7 (ab Baujahr 2008)."Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat die Diskussion zuletzt nochmals weiterentfacht. Unter dem Code 23X6 hat die Behörde diverse Audi-Modelle mit V-TDIMotoren zurückgerufen. Grund dafür ist eine unzulässige Abschalteinrichtungbeziehungsweise eine unzulässige Reduzierung des Emissionskontrollsystems. Audimuss diese Funktionen entfernen. Das ist insofern eine Neuentwicklung, als dassbis zuletzt unter dem Rückruf-Code 23Z2 eine freiwillige Servicemaßnahme vonAudi bei vielen Modellen durchgeführt wurde. Bei diesen Maßnahmen handelt essich nicht mehr um eine freiwillige Servicemaßnahme, sondern um einenverpflichtenden Rückruf. Inhalt der Maßnahme ist nun, eine unzulässigeAbschalteinrichtung zu entfernen. Das bedeutet kurz gesagt: Die in Fragestehenden Autos sind vom Diesel-Abgasskandal betroffen", erläutert derMönchengladbacher Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung von der Dr. HartungRechtsanwaltsgesellschaft mbH ( http://www.hartung-rechtsanwaelte.de ). DieKanzlei befasst sich ausschließlich mit Anleger- und Verbraucherschutzthemen und