The LIVEKINDLY Collective beruft sechs neue Mitglieder mit großer Erfahrung in den Bereichen Nachhaltigkeit und pflanzliche Ernährung in den Vorstand (FOTO)

New York (ots) - Die Reihe legendärer Führungskräfte soll die Mission des The

LIVEKINDLY Collective vorantreiben, pflanzliche Ernährung zur neuen Norm zu

machen



The LIVEKINDLY Collective, ein Zusammenschluss von Traditions- und

Start-up-Marken auf dem Weg, eines der weltweit größten Unternehmen für

pflanzliche Lebensmittel zu werden, gab heute die Ernennung der folgenden

Mitglieder in den Vorstand mit Wirkung zum 15. Januar 2021 bekannt:





- Suzy Amis Cameron, eine führende Umweltschützerin, Wirtschaftspionierin undAutorin- Barbara Kux, ein langjähriges Vorstandsmitglied mit internationalerFührungserfahrung- Shujun Li, ein erfahrener Investor mit Fokus auf Wachstum in China- Paul Polman, ein Befürworter von Unternehmen im Kampf gegen den Klimawandelund ehemaliger CEO von Unilever- Walter Robb, ein langjähriger Unternehmer und ehemaliger Co-CEO von WholeFoods- Gaby Sulzberger, eine Investorin, langjährige Direktorin und Philanthropin"Unsere neuen Direktoren haben außergewöhnliche Karrieren gemacht, indem sieUnternehmen geführt und transformiert, Pionierarbeit im Bereich pflanzlicherLebensmittel geleistet und die Welt in der Klimapolitik vorangebracht haben",sagte Roger Lienhard, Gründer und Executive Chairman der Blue Horizon Group undGründer von The LIVEKINDLY Collective. "Ihre Leidenschaft, Erfahrung undWeisheit werden uns helfen, die enorme Chance zu erkennen, die wir haben, dieglobale Produktion von Proteinen zu revolutionieren und die Bewegung für einpflanzenbasiertes Leben anzuführen."The LIVEKINDLY Collective wurde gegründet, um die Transformation der globalenLebensmittelindustrie in ein gesünderes, nachhaltiges, freundlicheres und füralle zugängliches Lebensmittelsystem zu beschleunigen. Durch seinzweckorientiertes Geschäftsmodell, das globale Wirtschaftsführer und Unternehmerzusammenbringt, ist es das einzige pflanzenbasierte Unternehmen, das die gesamteWertschöpfungskette vom Saatgut bis zum Teller besitzt und betreibt. Im Jahr2020 sammelte The LIVEKINDLY Collective 335 Millionen Dollar ein und wurde damitzu einem der höchstfinanzierten und am schnellsten wachsenden pflanzlichenLebensmittelunternehmen weltweit."Mit der Aufnahme von Suzy, Barbara, Shujun, Paul, Walter und Gaby in unserBoard of Directors stellen wir sicher, dass unsere Mission durch bewährtePraktiken in der Unternehmensführung und Unternehmensverantwortung unterstütztwird", sagte Kees Kruythoff, CEO und Chairman von The LIVEKINDLY Collective."Unser einzigartiges Modell bringt uns in Partnerschaft mit den visionärsten undinnovativsten Unternehmen der Welt, und die Tiefe ihrer Erfahrung in den