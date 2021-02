Siemens, IBM und Red Hat starten Hybrid Cloud-Initiative, um den Mehrwert industrieller Echtzeit-IoT-Daten zu steigern

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Durch eine gemeinsame Initiative wird Siemens Digital Industries Software (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3076159-1&h=809710403&u=https%3A%2F%2Fwww.sw.siemens.com%2Fen-US%2F&a=Siemens+Digital+Industries+Software) den offenen HybridCloud-Ansatz von IBM anwenden, der auf Red Hat OpenShift (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3076159-1&h=3480476956&u=https%3A%2F%2Fwww.openshift.com%2F&a=Red+Hat+OpenShift) aufbaut. So wird die flexible Einsetzbarkeit von MindSphere® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3076159-1&h=127505940&u=https%3A%2F%2Fsiemens.mindsphere.io%2Fde&a=MindSphere%C2%AE) , der industriellenIoT-as-a-Service-Lösung von Siemens, erweitert. Die Kunden können MindSpheredadurch sowohl "On Premise" als auch über die Cloud betreiben. Während dieVor-Ort-Lösung für Geschwindigkeit und Agilität im Fabrik- und Anlagenbetriebsorgt, ist die Cloud-Variante die Wahl für durchgängigen Produktsupport, Updatesund die Vernetzung mit dem Unternehmen."Fertigungsunternehmen brauchen heute Agilität und Flexibilität, um denErwartungen an höherwertige Produkte bei gleichzeitig kürzeren Produktionszyklengerecht zu werden", sagt Raymond Kok, Senior Vice President Cloud ApplicationSolutions bei Siemens Digital Industries Software. "MindSphere bietet Kundenbereits heute datenbasierte Einblicke, um den Produktionsablauf mit Hilfe derMöglichkeiten des Industrial IoT zu verbessern. Durch unsere Zusammenarbeit mitIBM und Red Hat können wir unseren Kunden nun auch die Flexibilität bieten,MindSphere wahlweise vor Ort oder in der Cloud zu betreiben, um ihre