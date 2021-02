Neue Wege in der Nutztierhaltung / The Family Butchers stellt weiterentwickeltes Konzept der Marke Reinert HerzensSACHE vor (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Versmold (ots) - 100% antibiotikafreie Aufzucht, eine tierwohlgerechtereOffenstall-Haltung sowie die enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern aus derRegion. Diese drei Aspekte stehen im Fokus der Marke Reinert HerzensSACHE, dieder ostwestfälische Wursthersteller The Family Butchers (TFB) mitweiterentwickeltem Konzept in die deutschen Supermarktregale bringt. Umgesetztwird die innovative Idee in Zusammenarbeit mit dem Schlachthof BrandQualitätsfleisch aus Lohne sowie sieben Landwirten aus Nordrhein-Westfalen undNiedersachsen. Das gemeinsame Ziel ist die Umsetzung einer ganzheitlichen undregional ausgeprägten Wertschöpfungskette bei der Aufzucht von Schweinen, um soneue Wege für Verbraucher zu gehen.Der Wunsch nach nachhaltigen Produkten wächst bei Verbrauchern und spielt eineimmer größere Rolle bei der Kaufentscheidung. Auch die Fleischbranche steht hiervor einer großen Herausforderung: der Diskrepanz zwischen Verbraucherwunsch nachnachhaltigeren Konzepten auf der einen und die bestehende landwirtschaftlicheStruktur auf der anderen Seite. Hinzukommt eine andauernde Diskussion um fairePreise, ohne die ein Wandel nicht machbar ist. Ein Balanceakt, dem sich dasostwestfälische Familienunternehmen The Family Butchers - zweitgrößterWursthersteller in Deutschland - angenommen hat und mit der Marke ReinertHerzensSACHE vorangeht, um ein Umdenken innerhalb der Branche zu initiieren.Pilotprojekt 100% antibiotikafreie AufzuchtBegonnen hat dieser Weg bereits in 2018: Damals brachte TFB in Zusammenarbeitmit dänischen Landwirten Reinert HerzensSACHE als erste Wurstlinie aus 100%antibiotikafreier Aufzucht auf den deutschen Markt. Hans-Ewald Reinert gab damiteine erste Antwort auf die immer relevanter werdende Problematik vonmultiresistenten Keimen, die laut Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation(WHO) unter anderem durch den hohen Antibiotika-Einsatz in der Nutztierhaltungentstehen und sich negativ in der Humanmedizin auswirken können. "Wir sind unsals Produzent sehr bewusst, dass wir hier Verantwortung übernehmen müssen undgefordert sind, innovative und vor allem nachhaltige Impulse innerhalb derBranche zu setzen", so Hans-Ewald Reinert, CEO von TFB. "Bei multiresistentenKeimen denken die meisten zunächst an deren Entstehung und Übertragung imKrankenhaus. Dass multiresistente Keime aber auch durch den vermehrten Einsatzvon Antibiotika in der Nutztierhaltung entstehen, ist vielen Verbrauchern garnicht bewusst. Daher war und ist es uns wichtig, mit Reinert HerzensSACHE einenBeitrag zu leisten, um die Reduzierung des Antibiotika-Einsatzes in derNutztierhaltung weiter voranzutreiben."