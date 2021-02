9 Kilometer Bohrungen geplant - United Lithium erwartet Übernahme des Bergby-Projektes in Schweden

Das Unternehmen hat begonnen, ein Explorations-Programm zu planen: Das Bohrprogramm soll unverzüglich nach Abschluss der Akquisition starten und in drei Phasen durchgeführt werden. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass das Programm spätestens am, eventuell sogar schon vor dem 31. Dezember 2021, abgeschlossen sein dürfte.

In der ersten Phase soll entlang der zuvor angegebenen Lithiummineralisierung auf dem Grundstück gebohrt werden. Diese Phase möchte man in etwa sechs Wochen abschließen, hierbei werden etwa 3.000 Bohrmeter gemacht. In dieser Zeit soll auch eine magnetische und radiometrische Luftuntersuchung mit Heliborne durchgeführt werden. Damit möchte das Unternehmen strukturelle Kontrollen an Pegmatiten testen, die Lithium tragen können. Darüber hinaus ist eine hochauflösende Lidar-Vermessung in der Luft geplant. Dadurch erhofft sich das Unternehmen eine detaillierte topografische Oberflächendarstellung bereitstellen zu können, um genaue Höhen- und allgemeine Geländedaten zu liefern.

Bevor die zweite Phase starten kann, werden Oberflächen- und Bohrkernproben für metallurgische Testarbeiten zur Quantifizierung der Rückgewinnung von Lithiummineralisierungen aus dem Projekt gesendet. Zusätzlich wird man das

Potenzial zur Rückgewinnung von Cäsium, Tantal und Niob für die wirtschaftliche Bewertung prüfen. Die zweite Phase des Explorationsplanes soll eine Lithiummineralisierung innerhalb der bekannten mineralisierten Zone genauer definieren. Zudem soll der Bohrabstand vervollständigt werden, der für eine NI 43-101-konforme Ressourcenberechnung akzeptabel ist. Die Phase 2 dient dem Unternehmen dazu einen Ressourcenbericht zu erstellen und zukünftige Bohrprogramme effizienter zu planen - weitere 3 Kilometer Bohrungen werden geplant.