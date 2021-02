PLATOW Dachwikifolio: Gutes Timing bei unseren Teilverkäufen

Dass für das Indexzertifikat auf unser Dachwikifolio bis zur Eröffnung der US-Börsen keine Kurse gestellt werden, können wir noch nachvollziehen. In dem wikifolio High-Tech Stock Picking von Stefan Waldhauser befindet sich seit kurzem die Aktie der Schweizer Garmin, die hierzulande scheinbar nicht handelbar ist. Deshalb gibt es bei Lang & Schwarz für diese Aktie und damit auch das wikifolio erst ab dem Nachmittag aktuelle Kurse. Warum aber unser Dachwikifolio an einigen Tagen den ganzen Tag über nicht handelbar ist, ist nicht nachvollziehbar. Entsprechende Rückfragen blieben bislang noch unbeantwortet.

Das von uns manuelle berechnete Wochenminus von 2,1% ist mit Blick auf die starke Performance im Vorfeld hingegen kein Beinbruch. Unsere Outperformance gegenüber dem DAX seit dem Start Ende 2015 beträgt immer noch üppige 20,7 Prozentpunkte. Unter Druck standen gerade zu Beginn der laufenden Woche vor allem die wikifolios, die zuletzt sehr gut gelaufen waren bzw. die entsprechenden Aktien in ihrem Depot hatten.

Hier ist allen voran das in diesem Jahr bislang so extrem gut gelaufene wikifolio All in One von Jürgen Kraus zu nennen, das im Vergleich zur Vorwoche um 12,5% von 483 Euro auf 423 Euro gefallen ist. Vor diesem Hintergrund sind wir sehr froh, dass wir am Freitag bei Kursen von sogar noch 490 Euro genau 40% der Position verkauft und dabei einen Gewinn von 101% realisiert haben. Nach dem exorbitanten Anstieg war uns die Sache dann doch etwas zu heiß geworden, zumal das Depot durchweg voll investiert ist und keine Absicherungen eingebaut werden.

Ebenfalls ein ganz gutes Timing haben wir bei dem Teilverkauf des wikifolios Szew Grundinvestment von Simon Weishar erwischt. Bei einem Kurs von 725,95 Euro konnten wir einen Gewinn von sogar 306% eintüten. Aktuell kostet ein Anteil nur noch 686 Euro. Beide wikifolios bleiben mit jetzt durchschnittlich hoher Gewichtung aber ein wichtiger Bestandteil unseres Dachwikifolios. Wie und wann wir den jetzt auf gut 9% angewachsenen Cashbestand investieren, steht noch nicht fest. Spannende und aussichtsreiche Kandidaten haben wir auf jeden Fall einige auf der Watchlist.

