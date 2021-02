PLATOW-wikifolios: Starke Schwankungen beim Sentiment

Unsere in der vergangenen Ausgabe ausgesprochene „Warnung“ vor zu hohen Erwartungen hinsichtlich einer schnellen und dynamischen Fortsetzung der Kursrally an den Aktienmärkten war vom Timing her wohl ganz passend. In einigen Segmenten kam es in den vergangenen Tagen zu heftigen Korrekturen.

Bei den Hightech-Werten in den USA hat sich der eine oder andere Anlegerliebling mal eben halbiert. In vielen Bereichen sind die Kurse in Bewertungsregionen gestiegen, die schon länger nicht mehr nachvollziehbar sind. Wie so oft an der Börse spielt das aber so lange keine Rolle, wie immer neues Geld in diese Werte fließt. Irgendwann platzt aber jede Blase.