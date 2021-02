GreenBroz kündigt strategische Partnerschaft mit Brother Gearmotor an

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Erweiterter Einsatz von Brother-Getriebemotorenbaut auf eine im letzten Jahr begonnene Zusammenarbeit aufGreenbroz Inc., der Weltmarktführer in der Technologie zur Verarbeitung vonCannabis nach der Ernte, ist stolz darauf, eine erweiterte strategischePartnerschaft mit Brother Gearmotor, einer Abteilung der Brother InternationalCorporation, für die Verwendung ihrer Getriebemotoren und ihres Fachwissens beider Herstellung von GreenBroz-Produkten bekannt zu geben. Bemerkenswert ist,dass GreenBroz das erste Unternehmen in der Cannabisbranche ist, mit dem BrotherGearmotor direkt zusammenarbeitet."Die Beziehung zwischen Brother Gearmotor und GreenBroz geht weit überhervorragende Produkte hinaus", sagt Schyler Kaminski, Regional Sales Manager,Brother Gearmotor Division. "Wir teilen die gleichen Werte in der Art und Weise,wie wir unsere Kunden behandeln und wie unsere Produkte aufeinander abgestimmtsind. Das Motto von GreenBroz für seine Trimmer lautet zum Beispiel 'Sanft,schnell und leise'. Unsere Getriebemotoren stehen in direkter Linie dazu, da wirdie Qualität ihrer Maschinen erhöhen und unsere Produkte mit unsererbranchenführenden beschränkten Garantie unterstützen. Insgesamt ist es unserEngagement, eine maßgeschneiderte Lösung für GreenBroz zu schaffen, was uns vonder Konkurrenz abhebt."Die Zusammenarbeit baut auf einer Beziehung auf, die im letzten Jahr mit dererfolgreichen Einführung von Brother-Getriebemotoren begann, die für den Einsatzim GreenBroz-Trockentrimmer Modell M angepasst wurden. Brother-Getriebemotorensind jetzt in den Präzisionssortierer und den Steigförderer integriert.Spezifische Attribute umfassen:- Die effizienteren Hypoid-Getriebemotoren von Brother, die für dieSchleifmaschinen verwendet werden, übertragen aufgrund des erhöhtenWirkungsgrads ein zusätzliches Drehmoment bei niedrigeren PS.- Inline-Stirnradgetriebe für Trimmer sind fett- und nicht ölgefüllt und könnenin jeder Richtung montiert und für die Lebensdauer des Getriebemotors ohneWartung oder Leckage abgedichtet werden.- Die Verwendung von Kupferdraht höherer Qualität macht die Motorwicklungeffizienter und verbessert die elektrische Leitfähigkeit durch wenigerVerunreinigungen im Metall."Brother-Getriebemotoren sind die besten auf dem Markt, und das Unternehmengenießt seit langem einen hervorragenden Ruf in der Branche", so CullenRaichart, Gründer und CEO von GreenBroz. "Ihre Geschichte der Unterstützung vonUnternehmen bei der Implementierung von Lösungen, die das Wachstum von