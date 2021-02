Tawazun und Yahsat kooperieren bei der Entwicklung von SATCOM-Lösungen „Made in the UAE"

- Erstes „Seed-Projekt" zur Entwicklung eines fortschrittlichen Satellitenmodems und einer maßgeschneiderten Wellenform für Regierungs- und Verteidigungsmärkte in den VAE und international

ABU DHABI, VAE, 24. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Der Tawazun Economic Council und der führende Betreiber von Satellitendiensten in den VAE, Yahsat, haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um ein neues Unternehmen zu gründen, das in den VAE kritische Fähigkeiten in Bezug auf die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Satellitenkommunikationslösungen entwickeln soll. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Aufbau von geistigem Eigentum vor Ort, um die nationale Sicherheit und die Entwicklung fortschrittlicher Technologien zu erhöhen.

Das MoU zur Bestätigung der geplanten Zusammenarbeit wurde während der IDEX 2021 von Eisa Al Shamsi, Deputy General Manager von Yahsat Government Solutions, und Matar Al Romaithi, Chief Economic Development Officer für Tawazun, in Anwesenheit von S.E. Tareq Al Hosani, Chief Executive Officer von Tawazun, Musabbeh Al Kaabi, Vorsitzender von Yahsat und Masood M. Sharif Mahmood, Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied von Yahsat, unterzeichnet.

Im Rahmen des MoU wird das neue Unternehmen Technologien entwickeln und Produkte rund um drei Hauptströmungen produzieren: Aeronautische Satcom-Technologien, Satellitenmodem-Technologien und Enablement anderer Satcom-Produkte und -Technologien. Es wird das in den VAE etablierte signifikante Wissen und Know-how nutzen und durch ausgewählte internationale Experten ergänzt werden, um ein weltweit führendes Unternehmen in diesem Sektor aufzubauen. Das erste Seed-Projekt umfasst die Entwicklung eines geschützten, plattformübergreifenden Satellitenmodems für den Regierungs- und Verteidigungsmarkt in den VAE und international.