Vorausgegangen war der Kursrallye seit Mitte März ein Abwärtstrend, dieser drückte coronabedingt die Notierungen des Konzerns auf 52,97 US-Dollar abwärts. Eine erste Gegenreaktion reichte an die mittelfristige Hürde um 102,45 US-Dollar. Nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung Ende 2020 zurück auf 65,16 US-Dollar schoss der Wert wieder hoch, keilte sich jedoch um den EMA 50 ein. In dieser Woche konnte diese Seitwärtsphase aufgelöst werden, wie bereits in der charttechnischen Besprechung vom 17. Februar 2021: „Chevron: Was könnte hieraus folgen?“ favorisiert wurde.

Keine einfache Sache

Die erfolgreiche Auflösung der vorausgegangenen Seitwärtsphase vom Jahreswechsel hat Chevron direkt in den Widerstandsbereich um 102,45 US-Dollar aufwärts geschickt. Aber nur ein nachhaltiger Anstieg mindestens per Wochenschlusskurs über diesem Niveau dürfte weitere Käufer mobilisieren und einen Anstieg an 115,00 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Für diesen Fall kann weiterhin auf den bekannten Call-Optionsschein WKN KB6C05 zurückgegriffen werden. Möglicherweise setzen aber schon sehr bald wieder Gewinnmitnahmen ein, sodass Long-Positionen jetzt enger abgesichert werden sollten. Rücksetzer unter 100,00 US-Dollar würden die Annahme weiterer Abschläge auf 95,82 US-Dollar nähren.