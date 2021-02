---------------------------------------------------------------------------

PATRIZIA meldet solides Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 und erwartet weiteres Wachstum für 2021



- Operatives Ergebnis von 116,5 Mio. Euro entspricht der Prognose für das Geschäftsjahr 2020



- Assets under Management (AUM) steigen im Jahresvergleich um 5,7% auf 47,0 Mrd. Euro



- Prognosespanne für das operative Ergebnis 2021 von 100,0 - 145,0 Mio. Euro

Augsburg, 24. Februar 2021. PATRIZIA, ein führender Partner für weltweite Investments in Real Assets, verzeichnet trotz des Corona-bedingt herausfordernden Marktumfeldes ein solides Geschäftsjahr 2020. Auf Basis der vorläufigen Ergebnisse erzielte PATRIZIA ein operatives Ergebnis von 116,5 Mio. Euro. Das Ergebnis liegt nur 13,4% unter dem Vorjahresniveau und entspricht der Prognose für das Geschäftsjahr 2020. Es ist ein Beleg für das starke und solide Geschäftsmodell in einem herausfordernden Wirtschafts- und Marktumfeld.



Auch unter ausgesprochen schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist es PATRIZIA gelungen, Eigenkapitalzusagen in Höhe von 1,9 Mrd. Euro zu erhalten, von denen mehr als die Hälfte von internationalen Kunden stammt. Mehr als 30 neue in- und ausländische institutionelle Investoren hat PATRIZIA im vergangenen Jahr neu gewinnen können und damit ihre institutionelle Kundenbasis auf über 450 weiter verstärkt und diversifiziert. PATRIZIA konnte ihre Position als führender Partner für globale Real Assets 2020 weiter ausbauen und zählt nun zu den Top 3 der unabhängigen Immobilien Investmentmanager in Europa.



Als Ergebnis der soliden Anlagestrategien und der erfolgreichen Geschäftsexpansion sind die AUM weiter auf 47,0 Mrd. Euro gestiegen. Dies entspricht einem Plus von 5,7% gegenüber dem Vorjahr. Die Fokussierung auf Core/Core+ und ausgewählte Value-Add-Anlagestrategien sowie krisenresistente Assetklassen wie Wohnen und Logistik haben dazu beigetragen, dem Druck der gestiegenen Marktunsicherheiten standzuhalten.