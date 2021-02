Die Börse handelt die Zukunft. Clevere Investoren agieren daher auch vorausschauend. Manchmal geht ihr Blick aber auch zu weit nach vorn. Dann übersehen sie Chancen, die direkt vor ihrer Nase liegen. Eine dieser Chancen könnte sich demnächst ergeben.

Liebe Leserinnen und Leser,diese Woche war ein Musterbeispiel dafür, warum sich viele Anleger mit Small Caps so schwertun: Schon ein paar kleinere Turbulenzen an den Aktienmärkten führten zu teilweise heftigen Kursausschlägen bei unseren Small Caps. So viel vorweg: Grund zur Sorge oder gar Panik besteht nicht!Bei Turbulenzen sind gute Nerven wichtig – vor allem bei Small CapsTrotzdem brauchen Anleger in solchen Situationen gute Nerven. Und detaillierte Kenntnisse über ihre Unternehmen. Denn es ist nicht immer offensichtlich, warum es zu solchen Kursausschlägen kommt. Sehr oft gibt es überhaupt keine Nachrichten zu dem betreffenden Unternehmen. Dann beginnen die Mutmaßungen: Wissen die anderen schon etwas, was ich nicht weiß? Verkaufen da etwa Insider? Fragen über Fragen, die Unsicherheit produzieren.Und wenn es Nachrichten gibt, dann ist es oft schwierig, diese richtig zu interpretieren. Beispiel Nordex: Gestern war die Aktie mit einem Minus von 7,7 % der drittgrößte Tagesverlierer im SDAX. Im Tagesverlauf verlor sie sogar 14 %, bevor sie sich wieder etwas erholte. Wenn Sie gestern nach Nachrichten gesucht haben, die diese Kursverluste erklären, sind Sie eventuell auf folgende Schlagzeile gestoßen: „Nordex, Siemens Energy & Co schwer von Zinssorgen belastet“.Eine wichtige Unterscheidung: Meinung oder Fakten?Darin hieß es, dass angesichts der zunehmenden Inflation- und Zinssorgen ein Umdenken unter den Anlegern stattfinde, was Nordex und andere Anlagenbauer belaste. Immerhin wurde ergänzt, dass diese Aussage von einem Marktanalysten stammt. Es handelt sich also nur um eine Meinung, nicht um eine Tatsache!Etwas anderes wäre es, wenn Nordex selbst verkündet hätte, dass das Unternehmen aufgrund der gestiegenen Zinsen Probleme hat. Es ist also wichtig, bei Nachrichten zu unserem Unternehmen stets zwischen Meinungen von Dritten und tatsächlichen Fakten zu unterscheiden, die direkt aus dem Unternehmen stammen.Nun ist nicht jede Meinung einfach so aus der Luft gegriffen. Natürlich ist es eine schlüssige Folgerung, dass steigende Zinsen kapitalintensive Anlagenbauer, wie Nordex, unter Druck setzen können. Aber Marktanalysten müssen Märkte analysieren. Und das tun sie aufgrund von Kursbewegungen. Wenn also die Nordex-Aktie um 14 % einbricht, dann muss eine Erklärung her. Und wenn es dazu keine Meldung aus dem Unternehmen gibt, dann sind die Analysten auf Mutmaßungen angewiesen.Warum wir selbst schuld sind, dass Kurse Nachrichten machenSolche Mutmaßungen sind sicherlich oft fundiert - wie die obige Äußerung, dass steigende Zinsen die Aktie belasten könnten. Trotzdem bleiben es Mutmaßungen. Und deren Entstehungsgeschichte, hier am Beispiel der Nordex-Aktie gezeigt, belegt einmal mehr die alte Börsenweisheit, dass Kurse Nachrichten machen - und nicht umgekehrt!Das ist keineswegs eine Kritik an den Marktanalysten. Schließlich bin ich selbst einer und kenne das Spannungsfeld zwischen Fakten und Meinungen. Aber als Anleger - und auch hier schließe ich mich selbst ausdrücklich ein - möchten wir gerne eine Erklärung für solche außergewöhnlichen Kursbewegungen lesen.Den Druck auf die Marktanalysten, Kursbewegungen zu begründen, erzeugen wir Anleger also selbst. Das sollten wir stets im Hinterkopf behalten und auf solche Meldungen nicht überreagieren. Die fundierten Meinungen der Analysten sind für uns nur Fingerzeige, mehr nicht. Was wir daraus machen, ist unsere Sache. Das Denken müssen wir Anleger immer noch selbst übernehmen.So helfen Ihnen die Small Cap Champions bei Ihren AnlageentscheidungenUnd weil bei Small Caps die Kursausschläge häufig heftiger sind als bei anderen Aktien, gleichzeitig aber die Nachrichten spärlicher und manche Meinung auch weniger fundiert, geraten die Anleger eher in Panik und verstärken daher die Kursturbulenzen. Kein Wunder also, dass selbst besonnene Anleger in solchen Situationen am Ende nicht mehr rational reagieren.Auch deshalb gibt es die Small Cap Champions: Hier ordne ich für Sie die Geschehnisse ein und sage ihnen auch ganz offen, wenn es für bestimmte Kursbewegungen (noch) keine handfesten Gründe gibt. Das ist nicht ratlos, sondern ehrlich. So haben Sie die beste Grundlage für Ihre eigenen Entscheidungen.Aktuell ist es tatsächlich so: Abgesehen von einigen wenigen konkreten Nachrichten (siehe „Update zu unseren Positionen“) waren die jüngsten Kursabschläge eine einfache (Über-)Reaktion der Märkte, die sich bei den Small Caps wie so häufig besonders stark entlud. Mehr zu den Hintergründen in meinem folgenden Marktüberblick.Unsicherheit überwinden, Chancen beherzt nutzen!Es besteht für Sie also kein Grund zur Sorge oder gar zur Panik! Unsere Small Caps haben weiterhin hervorragende Aussichten. Daran hat sich in den vergangenen Tagen nichts geändert. Im Gegenteil: Manche Unternehmen haben das durch aktuelle Meldungen sogar noch unterstrichen.Wie so häufig, sind Rückschläge also neue, gute Kaufgelegenheiten! Das ist insbesondere eine Chance für neue oder unterinvestierte Leser. Die Schwierigkeit besteht nur darin, die eigenen Unsicherheiten und Ängste zu überwinden und diese Chancen beherzt zu nutzen.Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg!Mit besten GrüßenIhr Torsten Ewert ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Inhalt dieser Ausgabe: Marktüberblick: Trotz neuer Turbulenzen bleibt das Bild bullish! Neuvorstellung für unsere Watchlist: SMT Scharf (DE) Updates zu ausgewählten Positionen: Ausblicke von Rational, Sartorius; News zu BioNTech, CEWE; SBO steigt gegen den Markt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mein Marktüberblick für Sie: Trotz neuer Turbulenzen bleibt das Bild bullish! Nach dem Verfallstag in der Vorwoche erlebten wir in den vergangenen Tagen einige Turbulenzen an den Aktienmärkten. Das ist ein relativ typisches Verhalten nach einem Verfallstag, wenn sich die Anleger wieder neu sortieren.Die Bären können sich bisher nicht durchsetzen!Vor allem am gestrigen Dienstag gab es kräftige Kursausschläge. Diese wurden aber zum Teil gleich wieder wettgemacht. Damit setzt sich ein Phänomen fort, das wir in den vergangenen Wochen schon öfter erleben konnten: Kräftige Rücksetzer sorgten für ein paar Schrecksekunden unter den Anlegern, aber am Ende holten die Bullen die Verluste wieder auf.Das lässt sich auch sehr schön im folgenden Chart des Dow Jones sehen: Die Kerzen seit Anfang Februar zeigen lange „Lunten“ nach unten, was beweist, dass die Bären es nicht schafften, die Kurse nachhaltig zu drücken. Und so strebt der Dow Jones seit geraumer Zeit in einer engen Spanne seitwärts. Eine solche Seitwärtsbewegung ist aber klar bullish. Die Kurse sollten also in nächster Zeit nach oben ausbrechen und dann ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen.Eine typische Dienstags-UmkehrWir könnten also gestern eine typische „Dienstags-Umkehr“ gesehen haben: Nach einem Ereignis zum bzw. am Wochenende, das die Karten mehr oder weniger neu mischt – in diesem Fall der Verfallstag am Freitag – erleiden die Börsianer zu Wochenbeginn einen kleinen Panikanflug, der die Kurse drückt. Je nach dessen Stärke dauert diese Phase bis zum Dienstag, an dem dann eine Umkehrkerze gebildet wird. Und genau diese sahen wir gestern als sogenannten „Hammer“ – und die heutige Erholung bestätigt diese Umkehr!Zu Hilfe kam den Börsianern allerdings auch Fed-Chef Powell, der bei seiner halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress Bedenken zerstreute, dass die US-Zentralbank zu früh auf die geldpolitische Bremse treten könnte. Auch die Inflationssorgen, die zuletzt verstärkt an den Märkten aufkamen, versuchte Powell zu zerstreuen. Und wie die gestrige Umkehr zeigt, scheint ihm das auch gelungen zu sein.Ein bearishes SzenarioTrotzdem gibt es stets auch ein bearishes Szenario. Dieses hat sogar eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, denn im historischen Durchschnittsverlauf erlitt der Dow Jones in den Jahren nach einer Präsidentschaftswahl oft einen Rückschlag in der zweiten Februarhälfte (siehe folgender Chart).Allerdings sollte der Index dann seit Jahresbeginn Schwäche zeigen. Doch abgesehen von dem Rücksetzer Ende Januar bewegt sich der Dow-Jones in diesem Jahr bisher aufwärts. Es könnte also sein, dass die kurze Korrektur von Ende Januar bereits die nötige Bereinigung gebracht hat und sich die Kurse nach einer kurzen Konsolidierung nach oben bewegen.Warum es diesmal anders kommen könnteDie gegenläufigen Kurstrends des Durchschnittsverlaufs und des aktuellen Verlaufs im Dow-Jones ergeben einen gewissen Sinn. Schließlich war das vergangene Jahr in keiner Hinsicht normal - warum also sollten sich die Börsen nun an das langjährige Normal halten?Falls es jedoch tatsächlich noch einen weiteren Kurseinbruch gibt, muss uns nicht bange werden. Die Bekämpfung der Pandemie geht mit großen Schritten voran und das verbleibende Verbesserungspotenzial dürfte in den kommenden Wochen und Monaten gehoben werden. Das verbessert auch die Konjunkturaussichten und damit die Chancen, dass die Rallye an den Aktienmärkten weitergeht.Meine Neuvorstellung für unsere Watchlist: SMT Scharf (DE)Eigentlich ist SMT Scharf ein klassischer Hidden Champion und Weltmarktführer: Das Unternehmen hat hohe Marktanteile in allen seinen Zielmärkten, 34 % aller weltweit installierten relevanten Systeme stammen von diesem deutschen Mittelständler mit Sitz in Westfalen.Ein Hidden Champion, aber auf einen sterbenden Markt konzentriertDas Problem ist nur, dass SMT Scharf als Hersteller von Schienenhängebahnen (sogenannte Monorails), Schienenflurbahnen und Sesselliften für den Bergbau unter Tage seine Produkte hauptsächlich an den Kohlebergbau liefert. Hier macht das Unternehmen ca. 80 % seiner Umsätze. Der Rest kommt aus dem Erzabbau und dem Tunnelbau, wofür SMT Scharf Spezialsysteme, Sondermaschinen und gummibereifte Fahrzeuge liefert (siehe Abbildung).Die Transporttechnik, die SMT Scharf entwickelt, baut und wartet wird für die Beförderung von Personen und Lasten im Berg- und Tunnelbau eingesetzt. Hauptprodukte sind, wie schon gesagt, Einschienenhängebahnen und Schienenflurbahnen, die entgleisungssicher sind, wahlweise mit Kraftstoffen oder elektrisch betrieben werden und Nutzlasten von bis zu 48 Tonnen auf einer Steigung von bis zu 35 Grad bewegen können.Das Unternehmen bietet seinen Kunden Komplett-Transportlösungen aus einer Hand, inklusive der Installation von Schienen- und Kabelführungssystemen. Auch den Service der Systeme und Anlagen übernimmt SMT Scharf selbstverständlich. Hier kann das Unternehmen aus Investorensicht sogar Pluspunkte sammeln, da rund 47 % der Umsätze durch diese Ersatzteile und Serviceleistungen generiert werden.Unangreifbares und zukunftsfähiges Geschäftsmodell Das Knowhow von SMT Scharf beruht auf einer über 75-jährigen Erfahrung. Das Unternehmen hat eigene Gesellschaften in sechs Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Der Fokus auf den Kohle- und Erzabbau bedingt, dass die Hauptgeschäfte in typischen Rohstoffländern stattfinden, zum Beispiel Russland, China und Südafrika. Ein großer Markt für SMT Scharf ist auch Polen, da dort die Kohleförderung noch auf Hochtouren läuft.Prinzipiell ist das Geschäftsmodell von SMT Scharf nahezu unangreifbar und auch zukunftsfähig. Nach Schätzungen des Unternehmens umfasst der Markt für untertägige Transporttechnik 5-7 Milliarden Euro pro Jahr. Mit seinen Produkten zielt SMT Scharf aber nur auf einen sehr kleinen Teilbereich davon (Jahresumsatz ca. 70 Millionen Euro). Und hier ist SMT Scharf nahezu konkurrenzlos.Der fortschreitende Abbau von Lagerstätten führt zunehmend zu Umweltproblemen. Das gilt insbesondere für typische Tagebauminen, wie man sie von einschlägigen Bildern kennt (siehe Symbolbild dieser Ausgabe). Mit hochwertigen, technologisch ausgereiften Transportlösungen à la SMT Scharf lassen sich solche Probleme durch Untertageabbau unter Umständen vermeiden. Zudem geht auch im Bergbau der weltweite Trend hin zu mehr Automatisierung und verschärften Sicherheitsstandards. Auch hierfür bietet SMT Scharf geeignete Lösungen.Kohle – ein Rohstoff mit unklaren, aber eher negativen PerspektivenMit seiner nach wie vor hohen Konzentration auf den Kohlebergbau ist das Unternehmen jedoch langfristig durch die Abkehr von fossilen Brennstoffen bedroht. Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzt zum Beispiel, dass der Kohleverbrauch 2040 nur noch bei 37 % des Hochs des Jahres 2014 liegen könnte - wenn die Welt umgehend und konsequent auf eine nachhaltige Energiepolitik umsteuern würde (siehe rote Kurve in folgende Grafik).Allerdings könnte der Kohleverbrauch auch auf seinem aktuellen hohen Niveau stagnieren, wenn es bei dem Status Quo bleibt (siehe grüne Kurve). Vermutlich wird die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen. Für SMT Scharf bedeutet das jedoch, dass der Hauptmarkt des Unternehmens in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten bestenfalls stagniert – und zudem unberechenbar ist. Neues Wachstum: Fehlanzeige.Trotz seiner starken Marktstellung, seiner technologischen Führerschaft sowie seiner soliden Bilanz kommt das Unternehmen bzw. seine Aktie also nicht für unsere Trend-Liste infrage. Aber mit Blick auf die mögliche bevorstehende Konjunkturerholung und die Kapazitätserweiterungen, die damit einhergehen dürften – auch bei der Rohstoffförderung -, haben Unternehmen und Aktie kurz- bis mittelfristig durchaus einiges Potenzial, dass wir gegebenenfalls nutzen wollen.Warum es trotzdem gute Chancen gibtUnd dieses Potenzial ist recht gut kalkulierbar, denn der Rohstoffzyklus ist über Jahrzehnte sehr stabil. So zeigen zwar die Preise ein ständiges Auf und Ab, aber bei 5 bis 15 Jahren für eine Zyklusdauer lassen sich die einzelnen Trendphasen auch für längerfristig orientierte Anlagen profitabel nutzen (siehe rote Kurve in folgender Abbildung).Zudem folgte der Investitionszyklus der Rohstoffkonzerne (siehe blaue Kurve) dem Preiszyklus erst mit einer Verzögerung von 0,5 bis 2 Jahren. Dieser sogenannte Schweinezyklus kommt SMT Scharf jetzt zugute: Die Preise sind schon nach oben gelaufen, demnächst könnten also die Investitionen folgen.Die ersten Zeichen einer Besserung sind bereits zu sehen!Erste Indizien dafür gibt es schon, auch bei SMT Scharf. So verzeichnete das Unternehmen per Ende September 2020 den höchsten Auftragsbestand seiner Geschichte – und das trotz kräftiger coronabedingten Rückgänge bei Umsätzen und Auftragseingängen!Darunter ist ein erster Auftrag eines führendes russischen Gold- und Silberproduzenten, der Polymetal International plc., Sankt Petersburg. Mit Polymetal hat SMT Scharf im August 2020 eine strategische Partnerschaft geschlossen, um Untertage-Elektrofahrzeuge (EV) zu entwickeln. Ende des Jahres gab es dann einen Initialauftrag, der einen Umfang im mittleren einstelligen Millionenbereich hat und bis Oktober 2021 erfüllt werden soll. Damit wird dieser Großauftrag schon im laufenden Geschäftsjahr zu Umsatz und Gewinn von SMT Scharf beitragen. Einige Großaufträge aus China werden in diesem Jahr ebenfalls ausgeliefert.Warum Schaufelverkäufer wie SMT Scharf vom Aufschwung besonders stark profitierenUnd wenn auch andere Rohstoffkonzerne bald wieder ihre Investitionszurückhaltung aufgeben, könnte SMT Scharf in diesem Jahr positiv überraschen, nachdem das Unternehmen im Vorjahr gleich dreimal seine Prognosen zurücknehmen musste. Der Hebel dabei ist gewaltig. So investierte die globale Bergbauindustrie auf dem letzten zyklischen Hochpunkt 2012 noch 100 Milliarden Dollar. Mit dem Preiseinbruch, der dann bei Rohstoffen einsetzte, hat sich diese Summe gedrittelt. Entsprechend groß ist auch das Aufwärtspotenzial, wenn es nun mit Konjunktur und Preisen wieder bzw. weiter nach oben geht.Und dann sollte SMT Scharf besonders stark profitieren. Denn das Unternehmen ist ein echter Schaufelverkäufer, an dem die Kunden nicht vorbeikommen, wenn sie ihre Produktion wieder ankurbeln wollen! Dieses Prinzip haben wir bereits im Ölsektor genutzt, mit dem Kauf von Schoeller-Bleckmann (SBO). Wenn also in den nächsten Monaten die Konjunktur tatsächlich wieder anzieht, werden nicht nur Rohstoffe, sondern auch wieder mehr Energie benötigt - und damit (leider) auch wieder mehr Kohle. Ein Qualitätsunternehmen mit Schwächen, aber einem starken ServicegeschäftBeeindruckend ist, dass SMT Scharf bei all diesem Auf und Ab stets solide Ergebnisse abgeliefert hat: Nur am Tiefpunkt der Rohstoffbaisse 2014 musste das Unternehmen einen Verlust verbuchen. Danach erst wieder im vergangenen Jahr aufgrund der Einbrüche durch die Corona-Pandemie (siehe folgende Grafik). Hier zeigt sich die stabilisierende Wirkung des konjunkturunabhängigen Servicegeschäfts.Und die Eigenkapitalquote liegt seit Jahren stabil über 60 % - ein hervorragender Wert für ein derart entwicklungs- und fertigungsintensives Industrieunternehmen. Das schaffen selbst viele „Bit-und-Byte-Unternehmen“ nicht, die keinerlei „Ballast“ in Form von Produktionsanlagen, Vorräten und Lagerhaltung mit sich herumschleppen!Schwaches Wachstum und nachlassende ProfitabilitätMit solchen Qualitätskennwerten, seiner Marktstellung und seinem jahrzehntelangen Erfolg ist SMT Scharf, wie gesagt, eigentlich ein klarer Hidden Champion. Allerdings lässt das Wachstum bereits in der Vergangenheit zu wünschen übrig – mit dem Umsatz von 2019 kratzt das Unternehmen gerade einmal an dem Wert, der schon 2012 in den Büchern stand (siehe Pfeil).Auch die Profitabilität lässt zu wünschen übrig. Im vorherigen Rohstoffzyklus bis 2012 lag die operative Marge stabil im zweistelligen Prozentbereich. Nach dem Einbruch bis 2014 konnte sie diese Werte nicht wieder erreichen. Eine Marge im hohen einstelligen Prozentbereich ist sicher auch nicht schlecht, aber bei dem zyklischen Geschäft von SMT Scharf wären höhere Werte als „Sicherheitspolster“ wünschenswert.Und auch wenn wir berücksichtigen, dass womöglich ein neuer Rohstoffzyklus beginnt, sind die Perspektiven vor allem im Kohlegeschäft höchst unsicher – aus den Gründen, die ich schon genannt habe. Doch eine kurz- bis mittelfristige Sonderkonjunktur ist auch für SMT Scharf möglich!Die Charttechnik: Trotz Bodenbildung noch keine KursumkehrDarauf deutet auch die Charttechnik hin. Der Kurs verlor in der Rohstoffbaisse der vergangenen Jahre ein Drittel seines Wertes. Seitdem Corona-Tief im März vergangenen Jahres durchlief er jedoch eine Bodenbildung. Diese könnte nun vor dem Ende stehen; einen ersten Aufwärtsimpuls gab es schon im November 2020. Seitdem läuft der Kurs allerdings wieder seitwärts.Aktuell steht der Kurs am unteren Ende dieser Seitwärtsbewegung. Das wäre eigentlich ein guter Einstiegszeitpunkt - wenn wir fest davon ausgehen könnten, dass es tatsächlich zu der erwarteten Konjunkturerholung kommt, die Kunden von SMT Scharf dann wieder verstärkt investieren und das Unternehmen wieder wächst. Dieses positive Szenario ist allerdings immer noch mit etlichen Unsicherheiten behaftet.So läuft zwar der Investitionszyklus in der Rohstoffbranche dem Preiszyklus hinterher (siehe Abbildung weiter oben), aber die Börse nimmt solche Entwicklungen bekanntlich voraus. Die Aktien von Unternehmen, die davon profitieren, sollten daher beizeiten „entdeckt“ werden. Das spiegelt sich dann auch in den Charts deutlich wider, zum Beispiel durch Kurssprünge.Bei SMT Scharf ist das erst ansatzweise zu sehen, und zwar indem der Kurs aktuell im oberen Bereich seiner Bodenbildungsphase notiert. Beendet ist die Bodenbildung noch nicht, und auch eine neue Dynamik oder eine klare Kursumkehr sind noch nicht zu erkennen.Die Gründe dafür können vielfältig sein, der einfachste ist zum Beispiel, dass die Aktie noch niemand auf dem Schirm hat. Aber das ist Spekulation. Die vielen Unwägbarkeiten, die ein Investment im Rohstoffbereich immer mitbringt, mahnen in diesem Fall zur Vorsicht. Aus diesem Grund nehme ich die Aktie der SMT Scharf AG (DE0005751986) noch nicht in eine unserer beiden Empfehlungslisten auf, sondern setze sie auf meine Watchlist.Zusammenfassung: Eine qualitativ starke und unterbewertete Aktie, aber… Abschließend der SCC Aktien-Steckbrief sowie meine SCC-Aktien-Wertung für SMT Scharf: SMT Scharf ist eine qualitativ starke Aktie, die aktuell mit einem KGV von unter 10 sogar äußerst attraktiv bewertet ist. Die maue Profitabilität sollte sich bei einem Aufschwung erheblich verbessern. Dann kann das Unternehmen auch wieder bis auf das Niveau von 2012 und 2009 oder sogar darüber hinaus wachsen. Was also noch fehlt, ist ein Momentum-Impuls, der uns zeigt, dass andere Anleger das genauso sehen. Bis dahin werden wir die Aktie aufmerksam beobachten.Abschließend noch zwei wichtige Hinweise zur Aktie und zur Watchlist:1. Jüngste Änderungen der Aktionärsstruktur und PflichtangebotSMT Scharf hat mit der Shareholder Value Beteiligungen AG einen Großaktionär, der gut 25 % der Anteile hält. Zwei Privatpersonen aus dem Umfeld dieses Unternehmens halten ebenfalls Anteile an SMT Scharf. Zusammen kommen sie seit Mitte Januar auf mehr als 30 % der Anteile (siehe Grafik).Da sie eine sogenannte Aktionärsvereinbarung getroffen haben, also gemeinsam handeln, gelten sie nach dem Aktienrecht als verbundene Aktionäre. Mit Überschreiten der 30%-Schwelle müssen sie daher gemäß Aktienrecht allen anderen Aktionären ein Pflichtangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien machen. Dieses Angebot kann zu einem beliebig hohen Preis erfolgen, muss aber mindestens auf einem Wert liegen, der sich nach dem Durchschnittskurs der vergangenen Monate richtet. Dieses Mindestangebot dürfte voraussichtlich bei 8,22 Euro pro Aktie liegen. Der ganze Prozess muss noch offiziell durch die BaFin nach deren Prüfung angestoßen werden. Das kann noch etwas dauern.Das ist natürlich ein höchst unattraktiver Preis, da er unter dem aktuellen Kurs liegt. Falls Sie sich also entschließen sollten, doch schon jetzt eine erste Teilposition bei SMT Scharf einzugehen, werden Sie dieses Pflichtangebot ebenfalls erhalten. Sie sollten es dann selbstverständlich nicht annehmen.Ich gehe davon aus, dass die Mehrzahl aller anderen Aktionäre dieses Pflichtangebot ebenfalls ausschlagen werden. Und auch die Aktionärsgemeinschaft um die Shareholder Value Beteiligungen AG hat kein Interesse, das Unternehmen komplett zu übernehmen, da es ihr nur darum geht, ihren Status als Hauptaktionär zur festigen. Das Pflichtangebot ist also nur ein formaler Akt, um den rechtlichen Bestimmungen Genüge zu tun. Wenn es von der Mehrheit der Aktionäre abgelehnt wird, ist die Sache erledigt und hat keine weitere Bedeutung für Unternehmen und Aktie. Nur die Kräfteverhältnisse im Unternehmen haben sich ein klein wenig geändert. Das ist aber etwas, das auch bei anderen Unternehmen ständig vorkommt und in der Regel ohne spürbare Auswirkungen bleibt. Ein Grund zur Besorgnis besteht deshalb nicht.Gleichzeitig mit diesem Pflichtangebot hat die Aktionärsgruppe um Shareholder Value eine Downlisting-Vereinbarung mit SMT Scharf geschlossen. Danach soll die Aktie vom Prime Standard der Deutschen Börse in ein Qualitätssegment des freien Verkehrs wechseln (z.B. Scale, m:access oder Primärmarkt). Dadurch kann das Unternehmen spürbare Kosten sparen (vor allem Beratung- und Anwaltskosten). Der Vorstand hat aber betont, die bisherige Frequenz und transparente Kommunikation (z.B. Quartalsberichte) beibehalten zu wollen. Auch andere Firmen, z.B. IBU-tec, sind im Scale-Segment gelistet und bieten eine vorbildliche Unternehmenskommunikation. Daher erwarte ich auch bei SMT Scharf keine negativen Effekte durch diesen Schritt, der betriebswirtschaftlich völlig logisch und sinnvoll ist.2. WatchlistBisher haben Sie meine Watchlist noch nicht gesehen, da ja auch noch keine Werte auf dieser Liste waren. Mit SMT Scharf haben wir nur den ersten Wert auf dieser Watchlist, so dass auch Sie diese Liste in Ihrem Kundenbereich einsehen können.Dazu finden Sie ab sofort auf der Übersichtsseite der Small Cap Champions neben dem bekannten Link „ZUR EMPFEHLUNGSLISTE“ einen neuen Button „ZUR WATCHLIST“. Je nachdem, über welchen Weg Sie kommen – Web-Zugang, iOs-App, Android-App – ist das Layout etwas unterschiedlich (siehe Bilder). Über diese Schaltfläche gelangen Sie bei Bedarf zu meiner Watchlist, die wir natürlich in nächster Zeit weiter füllen werden.Wenn Sie die Android-App nutzen, finden Sie noch keinen Link zur Watchlist; dieser wird erst in den kommenden Tagen verfügbar sein. Bei Bedarf nutzen Sie bitte den Zugang über unsere Internetseite Ich bitte um Verständnis. Updates zu unseren Positionen: Ausblicke von Rational, Sartorius, News zu BioNTech, CEWE; SBO steigt gegen den Markt Wie schon eingangs erwähnt: Zu den meisten unserer Aktien gibt es keine Nachrichten, welche die aktuellen Kursbewegungen begründen würden. Daher schwangen die Kurse zum Teil auch schon wieder kräftig zurück, wie bei IBU-tec: Die Aktie erreichte heute schon wieder den Kurs vom Montag und machte damit den gestrigen Einbruch wett.Sofern es überhaupt Neuigkeiten zu unseren Werten gibt, sind diese eher positiv und hätten zu Kurssteigerungen führen sollen. Dazu kann es immer noch kommen – so wie bei Schoeller-Bleckmann (SBO), die trotz der jüngsten Turbulenzen auf ein neues 12-Monats-Hoch ausbrechen konnten!Rational: Vorsichtiger Ausblick verschreckt Anleger und AnalystenRational hat sich einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht, um seinen Ausblick für 2021 zu präsentieren. Am Montagabend nach Börsenschluss sagte das Unternehmen, dass eine präzise Prognose für das laufende Jahr nur schwer möglich sei. Grund dafür ist, dass die Corona-Einschränkungen viele Kunden weiterhin verunsicherten, vor allem in der Hotellerie und der Gastronomie. Das gelte insbesondere mit Blick auf die Dauer dieser Einschränkungen.Aus diesem Grund geht Rational vorerst davon aus, dass es in diesem Jahr allenfalls ein kleines Wachstum beim Umsatz geben wird. Die Marge für den operativen Gewinn soll auf dem Vorjahresniveau verharren.Analysten beurteilten diese Prognose als „überraschend vorsichtig“ oder „enttäuschend“ und reagierten mit Verkaufsempfehlungen und zum Teil drastisch gesenkten Kurszielen. Sie verwiesen darauf, dass am Kapitalmarkt „mehr erwartet worden“ war.(M)eine andere Sicht der DingeIch sehe diese Aussage des Unternehmens nicht so kritisch. Rational gibt traditionell sehr konservative Prognosen ab. Das ist überdies auch ein Grund, warum die Aktie stets so hoch bewertet ist: Die niedrigen Zielwerte, die zu einer optisch hohen Bewertung führen, werden am Ende immer übertroffen. Auch wenn für Rational aktuell sicherlich tatsächlich unklar ist, wie es in verschiedenen Märkten weitergeht, so dürfte das Unternehmen am Ende auch wieder alle Skeptiker überraschen und eines Besseren belehren.Hinzu kommt: Rational ist traditionell sehr stark in Asien, insbesondere in China. Dort aber ist die Pandemie de facto schon vorbei, das Leben längst in normale Bahnen zurückgekehrt. Wie in anderen Branchen auch, sollte daher die dortige Gastronomie ihre bisherige Investitionszurückhaltung nach und nach ablegen.Eine charttechnisch und fundamental wahrscheinlich einmalige EinstiegsgelegenheitCharttechnisch hat der Kurs beim gestrigen Rückschlag an einer wichtigen Unterstützung im Bereich von 700 Euro wieder nach oben gedreht. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt zudem intakt. Seine Unterkante ist zudem noch ein Stückchen entfernt und bildet eine Auffangzone für den Kurs, falls die Schwäche doch noch eine Zeit lang anhält.Da das Langfristszenario für Rational selbst dann intakt bleibt, wenn die vorsichtige Prognose des Unternehmens Realität wird, kann ich mir gut vorstellen, dass wir Kurse um oder unter 700 Euro in den nächsten Jahren bei Rational nie mehr sehen werden. Der aktuelle Rücksetzer ist also eine vielleicht einmalige Einstiegsgelegenheit in einem anhaltenden Langfristtrend.Sartorius: Nach starkem Jahr 2020 noch mehr InvestitionenSartorius ist (nicht nur) ein Corona-Profiteur. Die Nachfrage sei so deutlich gestiegen, dass das Unternehmen kräftig investieren wird, teilte Sartorius am vergangenen Donnerstag mit. 400 Millionen Euro sollen in diesem Jahr in den Ausbau der Produktionskapazitäten fließen.Investitionen – steigern oder drücken sie die Gewinne?Das Unternehmen berichtet von einer „angespannten Liefersituation“. Die Nachfrage der Kunden steige permanent und ein Ende sei nicht in Sicht, so der Vorstand. Mit dem Ausbau will sich das Unternehmen auch darauf vorbereiten, dass weitere Impfstoffe - nicht nur gegen Corona - auf den Markt kommen.Sartorius verwies ausdrücklich darauf, dass zwar aktuell vor allem Produzenten von Impfstoffen eine besondere Priorität hätten, aber die Nachfrage sei auf anderen Gebieten hoch, z.B. bei Krebsmedikamenten. Da die Produktionskapazitäten nicht beliebig verschoben werden können, sei ein Ausbau unausweichlich.Solche Meldungen lesen Anleger immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das langfristige Wachstum, das dadurch in Aussicht gestellt wird, erfreut sie natürlich, aber die dafür nötigen Investitionen drücken kurzfristig die Gewinne. Das veranlasst sie häufig zu Gewinnmitnahmen, zumal sich - unverständlicherweise - oft auch Analysten kritisch zu den Investitionsplänen äußern.Wie Sie als Investoren Investitionen sehen solltenIch kann darüber nur den Kopf schütteln. Ein Unternehmen wie Sartorius, das über viele Jahre nachgewiesen hat, dass seine Investitionen hohe Renditen bringen, gibt keinen Anlass für Befürchtungen in dieser Hinsicht. Im Gegenteil: Die Anleger müssten eigentlich jubeln, wenn sie hören, dass Sartorius wieder investieren will. Schließlich verheißt das höhere Gewinne.Bei privaten Investments ist es ja auch so: Wir stecken unser Geld z.B. in eine Aktie - und damit ist es erst einmal „weg“. Aber dann jammern wir ja auch nicht, dass das Geld weg ist, sondern hoffen auf eine hohe Rendite. Und während vielen Anlegern tatsächlich nicht mehr als diese Hoffnung bleibt, haben wir bei Sartorius fast schon so etwas wie Gewissheit, dass die Investitionen ansehnliche Renditen bringen. Wozu also die Aufregung?Das Fazit des Gesagten dürfte klar sein: Die Aussichten für Sartorius bleiben weiterhin vielversprechend. Und der jüngste Kursrücksetzer bietet eine gute Gelegenheit, diese hervorragende Aktie relativ günstig einzusammeln. Ein Neueinstieg ist daher wieder möglich.BioNTech: Weitere Erfolgsmeldungen zum Corona-ImpfstoffEine Analyse von Daten aus Großbritannien legt nahe, dass der Impfstoff von BioNTech/Pfizer bereits die Ansteckung mit dem Corona Virus verhindert. Das Risiko dafür sinkt danach nach der ersten Impfung um rund 70 %, nach der zweiten um etwa 85 %.Bedeutsame Neuigkeit für die PandemiebekämpfungDiese Information könnte sehr bedeutsam sein, um das Virus weiter zu bekämpfen und gleichzeitig zu einem normalen Leben zurückzukehren. Bisher ging man davon aus, dass sich auch Geimpfte mit dem Virus anstecken können, aber dabei nicht so schwer erkranken. Und als Virusträger hätten auch Geimpfte andere Menschen anstecken können. Wenn aber Geimpfte durch die Impfung bereits vor einer Ansteckung gefeit sind, könnten sie theoretisch ohne Einschränkungen zu ihrem normalen Leben zurückkehren, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie andere Menschen anstecken.Wenn sich diese Erkenntnis durch weitere Analysen bestätigt, ließe sich die Pandemie umso effektiver ausbremsen, je zügiger die Bevölkerung geimpft wird. Das wären auch sehr positive Nachrichten für Wirtschaft und Börse insgesamt.Spekulieren die Investoren schon auf einen höheren Impfstoff-Nutzwert?Noch ist unklar, welchen Effekt es für BioNTech hat, wenn diese ersten Ergebnisse bestätigt werden. Möglicherweise steigt die Nachfrage nach dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer (bzw. nach anderen Impfstoffen, welche dieselbe Wirkung haben). Eventuell lässt dies auch Rückschlüsse zu auf die generelle Wirkung der mRNA-Technologie von BioNTech– was deren Nutzwert erhöhen würde. Das wiederum könnte das weitere Potenzial des Unternehmens womöglich drastisch erhöhen.Vielleicht steckt genau diese Überlegung hinter den jüngsten Kursbewegungen bei BioNTech: Der Kurs fiel während der jüngsten Turbulenzen nicht so stark wie der anderer Aktien, die zuvor hochgejubelt wurden. Der Rücksetzer bei BioNTech blieb nur moderat, so dass der Kurs sich weiterhin dicht an der 100€-Marke hält.Der Ausbruch darüber ist also immer noch kurzfristig möglich. Und diesen würde ich vor einem Neueinstieg noch abwartenCEWE: Nach starker Leistung 2020 folgt nun die DividendenerhöhungWie bei meiner Vorstellung der Aktie Anfang Februar erläutert, schloss CEWE das vergangene Jahr überraschend positiv ab, was vor allem an einem außergewöhnlich starken 4. Quartal lag. Ende Januar legte das Unternehmen dazu Eckwerte vor.2020er Eckdaten von Ende Januar bestätigtDiese hat CEWE nun durch detailliertere vorläufige Zahlen bestätigt. (Den endgültigen Bericht und eine Prognose für das laufende Jahr wird CEWE Ende März veröffentlichen.) Danach erwirtschaftete das Unternehmen 2020 einen Umsatz von 727,3 Millionen Euro bei einem operativen Gewinn (EBIT) von 79,7 Millionen Euro. Die Werte von Ende Januar - 227,0 Millionen Euro Umsatz bei knapp 80 Millionen Euro EBIT wurden also nahezu punktgenau getroffen.Dividendenerhöhung und LiquiditätssicherungAn dem Erfolg will CEWE auch die Aktionäre beteiligen und wird dazu erneut die Dividende erhöhen. Es wird die zwölfte Anhebung der Dividende infolge sein, allerdings fällt sie geringer aus als von manchen Analysten erwartet. So weicht das Unternehmen mit einer Ausschüttungsquote von knapp 32 % von seinem historischen Durchschnitt ab (2014-2019: 44,2 %).Ich halte das aber für einen guten Kompromiss: Zum einen bleibt CEWE seiner aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik treu und erhöht sogar die Dividende, zum anderen behält das Unternehmen angesichts der ungewissen Entwicklung in den kommenden Monaten weitere Liquidität im Hause. Diese konservative Vorsorge ist uneingeschränkt zu begrüßen.Der Kurs musste zwar zuletzt ebenfalls einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen, läuft aber weiterhin in einem stabilen kurzfristigen Aufwärtstrend. Ein Neueinstieg ist daher weiterhin möglichSBO: Stemmt sich erfolgreich gegen den AbwärtssogUnd weil es in dieser turbulenten Phase so tröstlich ist, zum Abschluss ein Blick auf die Aktie von Schoeller-Bleckmann (SBO).Sie konnte am gestrigen Dienstag gegen den allgemeinen Abwärtssog am Markt auf den höchsten Stand seit genau einem Jahr klettern. Hinweise zu den anderen Positionen der Small Cap Champions finden Sie in unseren Empfehlungslisten. Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft. Eine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrunde, ist damit ausgeschlossen. Alle hier veröffentlichten Informationen dienen ausschließlich der Information und sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, eine Transaktion zu tätigen. Anlagen in Optionsscheinen und Hebelzertifikaten beinhalten hochspekulative Risiken, die je nach wirtschaftlicher Entwicklung zu Verlusten, im Extremfall sogar zu Totalverlusten führen können. Es wird ausdrücklich empfohlen, Anlagemittel auf mehrere Anlagen zu streuen und nie auf Kredit zu spekulieren. Eine individuelle Vermögens- und Anlageberatung kann aus rechtlichen Gründen hier nicht gewährt werden. Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass Analysen und Vorstellungen einzelner Finanzinstrumente im SMALL CAP CHAMPIONS-Börsendienst eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlage- oder Vermögensberater nicht ersetzen können. Die Analysen und Empfehlungen richten sich an alle Abonnenten und Leser unseres Börsendienstes, die in ihrem Anlageverhalten sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Beiträge dieses Börsendienstes nicht Ihre persönliche Anlagesituation.