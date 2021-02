Tagesausblick für 25.02.: DAX erholt. Bayer, Öl und Twitter im Fokus!

Der gestern Nachmittag gestartete Rebound setzte sich heute fort. Die Aussicht auf eine weiterhin lockere Geldpolitik in den USA und gute Wirtschaftsdaten aus Deutschland gab den Notierungen heute etwas Auftrieb. Der DAX® konnte dabei die gestrigen Verluste komplett wettmachen und schloss bei knapp 14.000 Punkten. Die Nervosität aufgrund der hohen Anleihenkurse bleibt allerdings bestehen.

Nach der gestrigen Verschnaufpause kamen Staatsanleihen heute erneut unter Druck. Mit der Aussicht auf ein weiteres US-Konjunkturprogramm steigt auch die Angst vor einer steigenden Inflation. Dies beflügelt die Inflation. So stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,295 Prozent. Die Rendite vergleichbare US-Papieren legte auf 1,4 Prozent zu. Bei den Edelmetallen gab es ein zweigeteiltes Bild. Gold und Silber präsentierten sich schwächer während Palladium und Platin nach den gestrigen Verlusten wieder zulegen konnten. Am Ölmarkt sind die Bullen weiter am Drücker. Heute erreichte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil die Marke von 66 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Aareal Bank erwartet nach den Verlusten in 2020 für 2021 eine Rückkehr in die Gewinnzone. Die Aktie setzte sich mit einem Plus von rund acht Prozent an die MDAX®-Spitze. Bayer präsentierte sich im Vorfeld der morgen zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen fester. Investoren werden vor allem auf Aussagen zu den anhängigen Glyphosat-Verfahren und den Ausblick auf 2021 achten. Continental plant die Antriebssparte Vitesco für das zweite Halbjahr schuldenfrei an die Aktionäre abzugeben. Puma meldete für 2020 einen kräftigen Gewinnrückgang. Auch für 2021 zeigte sich das Management zurückhaltend und rechnet nur mit einem moderaten Wachstum. Die Aktie gab heute über 2 Prozent nach. Salzgitter ist für das Jahr 2021 zuversichtlich und bestätigte die kürzlich für 2021 angehobene Prognose. Die Aktie stieg über die Marke von EUR 25 und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2019. Zudem trumpften die Titel in der dritten wieder kräftig auf. Allen voran die Aktien von Formycon und Naga Group sorgten dafür, dass der Scale®30 Index mit Aktien kleinerer Unternehmen heute über drei Prozent zulegte. Unter den stärksten Branchenindizes fand sich unter anderem der Stoxx®Europe Oil & Gas Index, der vom Ölpreisanstieg profitierte. Morgen werden unter anderem ADVA Optical, Aixtron, alstria office, Anheuser Busch, AXA, Bayer, Dürr, Freenet, Krones, Munich Re, Saint-Gobain, Salesforce, Telefonica und Twitter Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Infineon lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine Deutschland – GfK-Konsumklimaindex für März

Europa – Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima



USA – BIP Q4, zweite Schätzung



USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 20. Februar Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.000/14.025/14.150 Punkte Unterstützungsmarken: 13.860/13.900/13.990 Punkte Der DAX® zeigte heute einen starken Rebound. Dabei gelang dem Index der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend und eine Erholung bis zur Widerstandsmarke von 14.000 Punkte. Gelingt der Ausbruch über die Marke besteht die Chance auf eine Erholung bis 14.025 und im weiteren Verlauf bis 14.150 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 03.02.2021– 24.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 25.02.2014– 24.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR4XQF 7,50 12.600 17.000 20.05.2021 DAX® Index HR4XQQ 6,35 12.800 15.800 20.05.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 24.02.2021; 17:42 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

