Patrizia will 2021 bis zu 145 Millionen Euro verdienen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 24.02.2021, 18:11 | 49 | 0 | 0 24.02.2021, 18:11 | AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Patrizia hält im laufenden Jahr beim operativen Ergebnis ein kräftiges Wachstum für möglich. Zwischen 100 und 145 Millionen Euro wolle das Unternehmen operativ verdienen, teilte es am Mittwochabend in Augsburg mit. Im laufenden Jahr hat das auf Immobilieninvestments spezialisierte Unternehmen operativ 116,5 Millionen Euro eingenommen. Damit liegt der SDax -Konzern in der Mitte der Spanne, die er im November von 100 bis 140 Millionen Euro auf 100 bis 130 Millionen Euro verringert hatte. Das Ergebnis liegt rund 13 Prozent unter dem des Vorjahres. Die verwalteten Vermögenswerte - die sogenannten Assets under Management - sind 2020 um 5,7 Prozent gestiegen, hieß es weiter. Die Aktie zeigte sich nachbörslich wenig bewegt. Sie war über den Tag hinweg im Sog schlechter Zahlen des Wettbewerbers Corestate um mehr als 5 Prozent gefallen./fba/he

