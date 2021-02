Anlegerverlag Fraport: The sky is the limit! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.02.2021, 18:32 | 47 | 0 | 0 24.02.2021, 18:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Fraport schießt heute kräftig nach oben. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund sechs Prozent aus. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen? Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021! Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Da die Aktie damit eine wichtige Hürde überspringen kann. Immerhin markiert der Titel ein neues 4-Wochen-Hoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 51,60 EUR ausgelotet. Bei Fraport geht es jetzt also besonders hoch her! Anleger, die bei Fraport eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Schließlich bekommen Putkäufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Wer eh überzeugt ist von Fraport, der wird mit dem heutigen Anstieg bestätigt. Fazit: Wie geht es bei Fraport jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



