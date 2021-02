24. februar 2021

Selskabsmeddelelse nr. 319

Ændring af vilkår for aktieemission

Med reference til Selskabsmeddelelse nr. 318, hvori bestyrelsen tilbød tegning af aktier i forbindelse med aktieemission på maksimalt DKK 6 millioner ved at udstede 46.154 nye stk. aktier med en nominel værdi på DKK 50 hver til en pris pr. aktie på DKK 130 og med en tegningsperiode fra 22. februar 2021 – fredag den 26. februar 2021, har bestyrelsen besluttet at ændre vilkår for aktieemissionen til følgende vilkår: