Takkt plant wieder mit Dividende

Takkt will an die Aktionäre eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie ausschütten. Im Vorjahr hat man die Dividende aufgrund der Krise ausgesetzt. Im laufenden Jahr will man neben der normalen Dividende von 0,55 Euro auch die Dividende aus dem Vorjahr nachholen, die ebenfalls 0,55 Euro betragen soll. So kommt man auf den aktuellen Vorschlag. Falls sich die Pandemie in nächster Zeit aber stark negativ auswirken sollte, wird dies noch ...