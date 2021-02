Plattenbau oder Einfamilienhaus? Für heftige bundesweite Diskussionen sorgen Vorstellungen der Grünen darüber, wie Bürger künftig zu wohnen haben. Eine Familie in einem Haus sollte es besser nicht mehr sein – das ist mittlerweile grüne Doktrin. Jetzt geht der Kampf in die nächste Runde, wenn in Hamburg mit Verwaltungstricks Bürgerrechte ausgehebelt werden. Der grüne Bezirksamtsleiter von

Der Beitrag Hamburger Einfamilienhäuser: Bezirksamtsleiter hebelt Bürgerrechte aus erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.