Affise wirbt 8 Millionen US-Dollar ein, um Partnerschaften zu einem messbaren, transparenten Marketingkanal zu machen

Affise , das weltweit führende Technologieunternehmen im Bereich des Partnerschaftsmanagements und der Partnerschaftsautomatisierung, gab heute eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen US-Dollar bekannt. Diese jüngste Finanzierungsrunde, die von Leta Capital und TMT Investments angeführt wird, folgt auf eine beeindruckende Wachstumsphase des Unternehmens. Affise wurde 2016 im litauischen Wilna gegründet und hat seinen Umsatz seither von Jahr zu Jahr verdoppelt. Das Unternehmen beschäftigt heute weltweit mehr als 120 Mitarbeiter in sechs Niederlassungen.

Stanislau Litvinau, CEO at Affise (left) and Dmitrii Zotov, CTO at Affise (right) (Photo: Business Wire)

„Affise hat ein bemerkenswertes internationales Wachstum erzielt, das wir mit dieser Investitionsrunde gerne noch weiter intensivieren möchten“, so Alexander Chachava, Managing Partner von Leta Capital. „Wir beobachten, dass das Performance-Marketing in vielen neuen Kanälen, die bis vor kurzem noch schwer zu messen waren, zu einer wichtigen Strategie wird. Das Unternehmen gibt seinen Kunden die nötigen Werkzeuge an die Hand, um das Geschäft anzukurbeln. Wir sind davon überzeugt, dass Affise zu einem Industriestandard im Bereich der Automatisierungssoftware für das Performance-Marketing werden wird.“

„Die Finanzierungsrunde wird das Team dabei unterstützen, sich auf die geografische Expansion in denjenigen Regionen zu konzentrieren, in denen Werbung, Affiliate-Marketing und die Wirtschaft insgesamt wachsen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die USA und asiatische Länder. Bei einem so herausragenden Team und Produkt sind wir vom Erfolg überzeugt“, so Artyom Inyutin, Mitbegründer und Head of Investments von TMT Investments.

Die Partnerschaftsmarketing-Branche verzeichnet weiterhin ein beeindruckendes jährliches Wachstum von 10 Prozent und wird 2021 einen Umsatz von schätzungsweise 1,2 Mrd. US-Dollar erzielen. Affise beabsichtigt, die Finanzierung zur Erweiterung seiner Produktsuite zu nutzen, um so den Marketing-Experten eine einheitliche Plattform für die Automatisierung und Skalierung von Partnerschaften bereitzustellen. Nach dem überaus erfolgreichen Eintritt in den chinesischen Markt im Jahr 2019 plant Affise, seine Präsenz in Nordamerika, Lateinamerika und Südostasien auszubauen und seine Führungsposition in Europa, Israel und Indien zu festigen.