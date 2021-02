Progress-Werk Oberkirch AG berichtet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 und erfolgreiches Liquiditätsmanagement mit hohem Free Cashflow

PWO berichtet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020

Erfolgreiches Liquiditätsmanagement mit hohem Free Cashflow

- Free Cashflow von knapp 29 Mio. EUR erzielt und Verschuldung weiter reduziert

- EBIT-Marge vor Währungsaufwendungen und Sondereffekten deutlich positiv

- Hohe Einmalaufwendungen zur Restrukturierung des Standorts Oberkirch

- Erfolgreiche Entwicklung der ausländischen Standorte

- Konzern für die Zukunft deutlich gestärkt

Oberkirch, 24. Februar 2021 - Der PWO-Konzern veröffentlicht heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020. Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie sind die vorläufigen Zahlen insbesondere geprägt durch unser erfolgreiches Liquiditätsmanagement in der größten Krise der Nachkriegszeit sowie durch die positive Entwicklung unserer ausländischen Standorte. Hohe Einmalaufwendungen für die strategische Neupositionierung und Restrukturierung des Standorts Oberkirch haben dagegen belastet.

Mit knapp 29 Mio. EUR erzielten wir einen fast doppelt so hohen Free Cashflow wie in 2019. Die Nettoverschuldung konnte um 30 Mio. EUR zurückgeführt werden. Unsere ausländischen Standorte entwickelten sich äußerst erfolgreich und haben einen großen Teil der im Folgenden dargestellten Einmalaufwendungen am Standort Oberkirch kompensiert.

Die folgenden Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 sind vorläufig und ungeprüft, die Vorjahreszahlen sind teilweise angepasst:

- Umsatzerlöse: 371,2 Mio. EUR (i. Vj. 458,5 Mio. EUR)

- EBIT vor Währungseffekten: -8,1 Mio. EUR (i. Vj. 22,1 Mio. EUR) Bereinigt um Sondereffekte: 15,9 Mio. EUR

- EBIT nach Währungseffekten: -10,1 Mio. EUR (i. Vj. 19,8 Mio. EUR) Bereinigt um Sondereffekte: 13,9 Mio. EUR