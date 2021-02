YSS Corp. gibt Einzelheiten zur außerordentlichen Versammlung der Aktionäre am 17. März 2021 bekannt

CALGARY (ALBERTA), 24. Februar 2021. YSS Corp. ("YSS") (TSX-V: YSS; WKN: A2PMAX; und OTCQB: YSSCF) freut sich bekannt zu geben, dass unter dem Profil von YSS auf SEDAR ( www.sedar.com ) ein Informationsrundschreiben des Managements (das „Rundschreiben“) sowie andere Unterlagen in Bezug auf eine außerordentliche Versammlung (die „Versammlung“) der Inhaber („Aktionäre“) von YSS-Stammaktien („YSS-Aktien“) eingereicht wurden; diese wurden ebenfalls an die Aktionäre verschickt. Die Versammlung wird am Mittwoch, den 17. März 2021 um 10 Uhr (Ortszeit Calgary) mittels Internetübertragung per Webcast unter https://ysscorp.ca/meetings/ stattfinden.

Auf der Versammlung wird den Aktionären unter anderem ein Beschluss über die Ausgabe von YSS-Aktien an Alcanna Inc. („Alcanna”) als Gegenleistung für den Erwerb des gesamten Aktienkapitals von Alcanna Cannabis Stores GP Inc. („ACS GP”) und Alcanna Cannabis Stores Limited Partnership („ACS LP“ und zusammen mit ACS GP die „ACS-Unternehmen“) in Verbindung mit der zuvor angekündigten Transaktion zum Geschäftszusammenschluss (die „Transaktion“), welcher zufolge Alcanna sein Cannabis-Einzelhandelsgeschäfts ausgliedern und mit YSS zusammenlegen wird, um einen neuen Cannabis-Einzelhändler mit Diskontschwerpunkt zu gründen, der in Nova Cannabis Inc. („New Nova“) umbenannt werden soll, zur Verabschiedung vorgelegt.

Weitere Einzelheiten zur Versammlung und der Transaktion sind im Rundschreiben enthalten, u.a. auch Informationen über die kürzlich abgeschlossene Privatplatzierung von Bezugsscheinen mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 40 Millionen Dollar (die „Parallelfinanzierung“). Der Erlös aus der Parallelfinanzierung wird nur dann an New Nova freigegeben, wenn die Transaktion von der erforderlichen Mehrheit der Aktionäre auf der Versammlung genehmigt wird.

Wie im Rundschreiben weiter beschrieben, empfehlen die Direktoren und leitenden Angestellten von YSS einstimmig eine Genehmigung der Transaktion und halten die Aktionäre an, ihre Stimmrechte zugunsten der auf Versammlung vorgelegten Beschlüsse auszuüben. Anweisungen dazu, wie Aktionäre ihre mit den gehaltenen YSS-Aktien verbundenen Stimmrechte zugunsten der Transaktion ausüben können, sind im Rundschreiben enthalten.

Über YSS

Mit Einzelhandelsgeschäften unter den Marken YSS und Sweet Tree hat YSS Corp. ein Einzelhandelsgeschäft mit Cannabis in ganz Alberta und in Saskatchewan entwickelt und betreibt 19 lizenzierte Einzelhandelsgeschäfte in Alberta und Saskatchewan. 2021 sollen fünf weitere Geschäfte errichtet werden. Der Geschäftsbetrieb von YSS erfolgt nach den Gesetzen von Alberta, das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Calgary, Alberta. Die YSS-Aktien werden an der TSXV unter dem Symbol „YSS“, an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der WKN „A2PMAX“ und über die Einrichtungen des OTCQB Venture Market unter dem Symbol „YSSCF“ gehandelt. Weitere Informationen über YSS finden Sie unter www.sedar.com und www.ysscorp.ca.

Über Alcanna

Alcanna, ein gemäß dem Canada Business Corporations Act registriertes Unternehmen, ist einer der größten privaten Alkohol- und Cannabiseinzelhändler in Nordamerika und der größte in Kanada, gemessen an der Anzahl der Geschäfte - mit 238 Standorten in Alberta und British Columbia. Alcanna ist nach kanadischem Recht organisiert, und seine Stammaktien und wandelbaren nachrangigen Schuldverschreibungen werden an der Toronto Stock Exchange unter den Symbolen „CLIQ“ bzw. „CLIQ.DB“ gehandelt. Weitere Informationen über Alcanna finden Sie unter www.sedar.com und www.alcanna.com.

Die ACS-Unternehmen wurden 2018 gegründet, um die Erfahrung und das Fachwissen von Alcanna im Einzelhandel zu nutzen und zu einem Branchenführer in der kanadischen Einzelhandelsbranche für Cannabis zu werden, mit der Strategie, seine Geschäfte unabhängig zu eröffnen und zu entwickeln, und so seine Präsenz auf dem Freizeit-Einzelhandelsmarkt für Cannabis zu erhöhen. Die Geschäfte von ACS werden hauptsächlich vom Hauptsitz von Alcanna in Edmonton, Alberta, betrieben. Alcanna eröffnete über ACS LP am 17. Oktober 2018 fünf der ersten 17 Freizeit-Cannabiseinzelhandelsstandorte in Alberta. Bis zum 31. Dezember 2019 hat ALC LP weitere 16 Freizeit-Cannabiseinzelhandelsgeschäfte in Alberta und eines in Ontario eröffnet. Diese Geschäfte haben eine Größe von zwischen 1.200 und 5.600 Fuß [ca. 112 bis 520 Quadratmeter]. ACS LP betreibt nun insgesamt 34 Cannabiseinzelhandelsgeschäfte: 18 unter der Marke „Nova Cannabis“, 12 unter der Marke „Value Buds“ und vier unter der Marke „Deep Discount Cannabis“, mit 33 Standorten in Alberta und einem in Ontario. Für 2021 ist die Entwicklung von 13 weiteren Ladengeschäften geplant.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS „REGULATION SERVICES PROVIDER“ BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Zustimmung der TSXV und die Genehmigung der YSS-Aktionäre. Die Transaktion kann nicht abgeschlossen werden, bevor die erforderliche Zustimmung der Aktionäre auf der Versammlung eingeholt wird. Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen werden kann. Investoren werden darauf hingewiesen, dass, mit Ausnahme der Angaben im Rundschreiben, alle veröffentlichten oder erhaltenen Informationen in Bezug auf die Transaktion möglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und dass man sich nicht auf sie verlassen sollte. Der Handel mit den Wertpapieren von YSS sollte als hochspekulativ angesehen werden. Die TSX Venture Exchange Inc. hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der geplanten Transaktion geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, wie z. B. Aussagen und Informationen über erwartete zukünftige Ereignisse, Ergebnisse, Umstände, Leistungen oder Erwartungen, die keine historischen Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand darstellen, sondern nur die Überzeugungen der Parteien in Bezug auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele von Natur aus ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Alcanna oder YSS liegen. Die Verwendung von Wörtern wie „können“, „werden“, „erwarten“, „planen“, „könnten“, „würden“, „dürften“, „glauben“, „beabsichtigen“, „wahrscheinlich“ oder andere Wörter mit ähnlicher Wirkung können auf eine „zukunftsgerichtete“ Aussage hinweisen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Informationen über die Transaktion und die Versammlung, Erwartungen dahingehend, ob die Transaktion abgeschlossen wird, sowie den Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die in den öffentlich eingereichten Dokumenten von Alcanna oder YSS (verfügbar auf SEDAR unter www.sedar.com) beschrieben sind.

Zu den wichtigsten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem die folgenden: die Fähigkeit, die Transaktion abzuschließen; der Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion; die Fähigkeit, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, und die Erfüllung anderer Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu den vorgeschlagenen Bedingungen und nach dem vorgeschlagenen Zeitplan, einschließlich des Erhalts der Genehmigung der Transaktion durch die TSXV; die möglichen Auswirkungen des Vollzugs der Transaktion auf die Beziehungen, einschließlich zu Aufsichtsbehörden, Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und Wettbewerbern; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Änderungen der Finanzmärkte; Änderungen der anwendbaren Gesetze; Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; und die Ablenkung der Zeit des Managements für die Transaktion; Risiken in Bezug auf die COVID-19-Pandemie, die Reaktionen der Regierung darauf, die von Alcanna oder YSS als Reaktion darauf ergriffenen Maßnahmen und die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die Kapitalmärkte, die Cannabis-Einzelhandelsbranche und Alcanna, YSS und New Nova.

Diese Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und, sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernehmen Alcanna und YSS keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Darüber hinaus übernehmen Alcanna und YSS keine Verpflichtung, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Alcanna oder YSS oder deren jeweilige Finanz- oder Betriebsergebnisse oder deren Wertpapiere zu kommentieren. Die Leser können nicht sicher sein, dass die gleichzeitige Finanzierung oder die Transaktion zu den oben beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Listen von Faktoren nicht vollständig sind. Zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die den Betrieb oder die Finanzergebnisse von Alcanna und YSS beeinflussen könnten, sind in den Berichten einschließlich des Rundschreibens enthalten, die bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegt sind und über die SEDAR-Website (www.sedar.com) abgerufen werden können.

Ansprechpartner für Anleger und Medien:

Theo Zunich

President, Chief Executive Officer und Director

Tel: (403) 455-7656

Stephanie Bunch, CA

Vice President, Finance und Chief Financial Officer

Tel: (403) 455-7656

YSS Corp.

Suite 800, 138-4th Ave SE

Calgary, AB T2G 4Z6

investor@ysscorp.ca

oder

Cindy Gray

5 Quarters Investor Relations, Inc.

(403) 231-4372 or info@5qir.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

