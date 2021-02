Ursula Obereder will sich von Aktien der Atoss Software trennen. Zur Disposition stehen bis zu 480.000 Aktien, das entspricht 6,0 Prozent des Grundkapitals. Verkauft werden sollen diese Aktien an institutionelle Investoren. Die Umplatzierung startet noch am Abend. Bei den aktuellen Kursen hat das zu verkaufende Aktienpaket einen Wert von rund 84,5 Millionen Euro.Obereder gehört zur Gründerfamilie der Gesellschaft. Die Familie ...