HCL Technologies wurde von Forbes zum besten Arbeitgeber der Welt gekürt

Die Forbes- Liste der weltweit besten Arbeitgeber im Jahr 2020 würdigt die besten Arbeitsplätze auf der ganzen Welt an, die von den Menschen gewählt wurden, die sie am besten kennen – ihren Mitarbeitern. HCL ist für sein hervorragendes Arbeitsumfeld in jeder Bewertungskategorie bekannt, einschließlich der Zufriedenheit der Mitarbeiter mit der COVID-19-Reaktion des Unternehmens sowie des Images, des wirtschaftlichen Fußabdrucks, der Mitarbeiterentwicklung und der Karrieremöglichkeiten, der Gleichstellung der Geschlechter und der sozialen Verantwortung des Unternehmens.

HCL Technologies , (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde von Forbes als einer der weltbesten Arbeitgeber für 2020 ausgezeichnet. Damit wird HCL in die Reihe der weltweit führenden Arbeitgeber gestellt. HCL steht nicht nur auf Platz 30 der Liste, sondern ist auch das einzige multinationale Unternehmen mit Hauptsitz in Indien, das in den Top 50 vertreten ist.

„Wir widmen unseren Mitarbeitern diese prestigeträchtige Anerkennung, da alle 159.000 Ideengeber unsere Marke mit Enthusiasmus, Leidenschaft und Innovation vorantreiben. Diese Auszeichnung spiegelt unsere auf Menschen ausgerichtete Kultur und unser Engagement wider, die tief in unserer 44-jährigen Geschäftstätigkeit auf der ganzen Welt verwurzelt sind“, sagte Apparao VV, Chief Human Resources Officer von HCL Technologies. „Wir sind sehr stolz auf das, was wir zusammen aufgebaut haben, und werden unsere Mitarbeiter, Kunden und Gemeinschaften weiterhin befähigen, ihre beruflichen Ziele in einem Umfeld voller Kreativität, Freiheit, Inklusivität, Ideenreichtum und Innovation zu erreichen.“

Forbes hat sich mit dem Marktforschungsunternehmen Statista zusammengetan, um das Ranking zu erstellen, für das 160.000 Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte aus 58 Ländern befragt wurden, die für Unternehmen mit Niederlassungen in mehreren Ländern oder Regionen arbeiten. Die Umfragen wurden von Juni bis Juli 2020 fortlaufend durchgeführt. Die Teilnehmer wurden gebeten, ihre Bereitschaft zu bewerten, ihre eigenen Arbeitgeber Freunden und Familienmitgliedern zu empfehlen, und ihre Zufriedenheit mit ihren Arbeitgebern in mehreren Kategorien einzustufen, die für das moderne und wettbewerbsfähige Arbeitsumfeld von heute wichtig sind. Die vollständige Liste umfasst 750 globale Unternehmen mit Hauptsitz in 45 Ländern.

Die vollständige Liste der besten Arbeitgeber weltweit von Forbes finden Sie hier: https://www.forbes.com/lists/worlds-best-employers/#23688cab1e0c

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) gibt global tätigen Unternehmen heute die Technologie für das nächste Jahrzehnt an die Hand. Die „Mode 1-2-3“-Strategie von HCL, die auf tiefgreifender Branchenexpertise, Kundenorientierung und der unternehmerischen Kultur des Ideapreneurship basiert, ermöglicht die Transformation von Geschäften in Unternehmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT and Business Services (ITBS), Engineering and R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht globalen Unternehmen die Transformation ihrer Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozessabläufe und zukunftsorientierte digitale Transformationslösungen. ERS bietet Engineering-Dienste und -Lösungen unter sämtlichen Aspekten von Produktentwicklung und Plattform-Engineering an. P&P stellt globalen Kunden modernisierte Softwareprodukte für ihre technologischen und branchenspezifischen Anforderungen zur Verfügung. Mittels modernster Co-Innovation-Labs, globaler Lieferkapazitäten und eines umfassenden weltweiten Netzwerks liefert HCL ganzheitliche Dienste in verschiedenen vertikalen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Produktion, Technologie und Services, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Verbrauchsgüter, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie öffentliche Dienste.

Als weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Diversität, gesellschaftliche Verantwortung, Nachhaltigkeit und seine Bildungsinitiativen. In den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2020 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz in Höhe von 10,02 Milliarden USD. Die 159.682 Ideapreneure des Unternehmens sind in 50 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.hcltech.com

