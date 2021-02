Algeness von Advanced Aesthetic Technologies, Inc. als Top-Finalist im renommierten Terra2 Solution Skin Health Innovation Wettbewerb ausgewählt

BROOKLINE, Massachusetts, 25. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Advanced Aesthetic Technologies, Inc. (AAT), ein führendes Unternehmen im Bereich der ästhetischen Gel-Implantat-Technologie, ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass AAT und sein Hauptprodukt Algeness als einer der beiden besten Finalisten im jüngsten Terra2 Solutions Skin Health Innovation Wettbewerb ausgewählt wurden und als beste ästhetische Innovation und insgesamt als Zweiter in dieser angesehenen, globalen Veranstaltung abschnitten.

Im Rahmen ihres Engagements, in innovative Hautgesundheitswettbewerbe zu investieren und deren Wachstum zu unterstützen, hat sich Gore Range Capital mit Terra2 Solutions, einem globalen Think Tank, und der DermX Media Group, einem führenden Unternehmen im Bereich der dermatologischen Ausbildung, zusammengeschlossen, um den Terra2 Solutions Skin Health Innovation Wettbewerb zu veranstalten. Das Finale des Wettbewerbs wurde während der kürzlich stattgefundenen 18th Annual Winter Clinical Dermatology Conference-Hawaii (WC21) ausgetragen, die in diesem Jahr virtuell stattfand und 3.700 Teilnehmer anzog.

Doug Abel, CEO von AAT, kommentierte: „Wir fühlten uns sehr geehrt, dass Algeness eingeladen wurde, an diesem prestigeträchtigen Wettbewerb teilzunehmen. Wir freuten uns, dass wir zunächst als einer der vier besten Halbfinalisten ausgewählt wurden, um während der WC21 zu präsentieren, und wir waren hocherfreut, dass wir als einer der beiden besten von einer Gruppe von Branchenführern und hoch angesehenen Ärzten ausgewählt wurden. Diese bemerkenswerte Anerkennung durch potenzielle Kunden und Investoren unterstreicht die einzigartigen Vorteile der Algeness-Technologie als Unterscheidungsmerkmal auf dem globalen Markt für Dermalfüller."

Die teilnehmenden Unternehmen wurden eingeladen, sich einer Jury aus Experten und Anbietern aus den Bereichen klinische Dermatologie, ästhetische Medizin und anderen Aspekten der Hautgesundheit sowie Führungskräften von Pharma-, Medizintechnik-, Diagnostik- und IT-Unternehmen zu präsentieren. Vier Halbfinalisten, darunter auch AAT, präsentierten ihre Pitch-Videos während des Treffens dem gesamten Publikum. Die beiden Finalisten, AAT und Mindera Corporation, erhielten die Möglichkeit, einen Live-Pitch zu präsentieren, dem Fragen der Jury folgten.