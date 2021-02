Takeda informiert über den aktuellen Stand der klinischen Phase 1/2-Studien mit den COVID-19-Impfstoffkandidaten von Novavax und Moderna in Japan

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) gab heute bekannt, dass der erste Proband im Rahmen der Phase-1/2-Studie zu Sicherheit und Immunogenität des COVID-19-Impfstoffkandidaten (TAK-019) von Novavax in Japan behandelt wurde. Takeda hat in diesem Monat bereits die Aufnahme von Probanden für die Phase-1/2-Studie zu Sicherheit und Immunogenität des COVID-19-Impfstoffkandidaten (TAK-919) von Moderna in Japan abgeschlossen.

„Bereits in einer frühen Phase der Pandemie haben wir uns dazu entschieden, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten und unsere umfangreichen Erfahrungen und Fähigkeiten bei Impfstoffen für die COVID-19-Impfstoffversorgung in Japan zu nutzen“, sagte Rajeev Venkayya, M.D., President der Global Vaccine Business Unit, Takeda. „Wir haben uns über die hervorragenden Phase-3-Wirksamkeitsdaten der Programme von Moderna und Novavax gefreut und werden gerne mit beiden Unternehmen und der japanischen Regierung zusammenarbeiten, um uns für das Ende der Pandemie einzusetzen.“