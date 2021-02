Ask 1,16

Ask 1,16

Ask 2,19

Ask 2,19

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Moderna Inc!

Krebs – die Geißel der Menschheit

Krebs ist die zweithäufigste Todesursache weltweit und ist für schätzungsweise 10 Millionen Todesfälle pro Jahr verantwortlich. Weltweit ist etwa einer von sechs Todesfällen auf Krebs zurückzuführen, und fast jeder zweite Mensch wird im Laufe seines Lebens an Krebs erkranken. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Krebs sind erheblich und nehmen weiter zu. Die jährlichen wirtschaftlichen Gesamtkosten von Krebs betragen mehr als 1,2 Billionen US-Dollar.

Lange sah es so aus, als ob keine Besserung in Sicht ist. Trotz der Tatsache, dass mehr als die Hälfte aller Forschungsgelder in der Pharmaindustrie für Krebs ausgegeben werden, konnte bisher keine einzige Krebsart komplett eliminiert werden. Und es ist auch keine «Wunderpille» absehbar, die die Krankheit vollständig beseitigen könnte. Und wenn man einmal Krebs hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er auch nach einer vorübergehenden "Heilung" zurückkehrt. Keine bisher entwickelte Therapie kann Patienten mit fortgeschrittenem Krebs zuverlässig heilen.

Das Ziel: eine Impfung gegen Krebs

Das ultimative Ziel ist es daher, einen Weg zu finden, Krebs von vornherein zu verhindern: ergo einen Impfstoff gegen Krebs zu entwickeln. Senseis Technologie ist ein unglaublicher Durchbruch in diese Richtung. Das Unternehmen aus Boston mit illustren Investoren wie Tesla und SpaceX Aufsichtsrat Steve Jurvetson hat die erste Impfstoffplattform geschaffen, die robuste Immunreaktionen gegen Krebsantigene erzeugen kann. Damit können potenziell Menschen gegen alle Krebsarten geimpft.

Auf Augenhöhe mit Moderna und Biontech

Ursprünglich haben sich Moderna und Biontech mit ihren mRNA-Impfstoffplattformen eigentlich auf Krebs konzentriert. Während die mRNA-Impfstoffe bei Infektionskrankheiten wie Covid-19 sehr gut funktionieren, haben sie bei Krebs jedoch enttäuscht. Das liegt daran, dass Krebszellen normalen menschlichen Zellen viel ähnlicher sind als Viren, weshalb es schwieriger ist, unser Immunsystem dazu zu bringen, Krebs zu bekämpfen – unser Immunsystem ist darauf ausgelegt, Dinge nicht anzugreifen, die wie wir aussehen. Und das ist es, was Sensei bietet: eine Technologie, um dem Immunsystem die maximale Anzahl an Chancen zu geben, Krebszellen zu erkennen und zu zerstören.

Ein Vervielfacher ist möglich

Moderna ist heute mit circa. 70 Milliarden US-Dollar bewertet, was natürlich widerspiegelt, dass sie einen der besten Covid-Impfstoffe auf den Markt gebracht haben. Ein guter Vergleichswert für Sensei ist jedoch die IPO-Bewertung von Moderna im Dezember 2018, als die Firma in einem ähnlichen Stadium war, wie Sensei heute ist. Die Bewertung von Moderna damals: 7,5 Milliarden US-Dollar, also circa das 10fache der aktuellen Bewertung von Sensei.

Ähnlich sieht es bei Biontech as. Heute mit 28 Milliarden US-Dollar bewertet, lag die Bewertung beim Börsengang im Oktober 2019 bei 3,4 Milliarden US-Dollar. Also ca. dem 5-fachen von Sensei.

Fazit: Was Moderna und Biontech für virale Krankheiten sind, kann Sensei für Krebs sein. Mit den endgültigen Phase-2 Daten Ende dieses Jahres kann Sensei leicht ein 5-10 Milliarden-Dollar-Unternehmen werden, sich also mehr als Verzehnfachen.