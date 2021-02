"Together, Go Better"

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 28. Januar veranstaltete GAC MOTOR seine

große internationale Vertriebskonferenz 2021. Unter dem Motto "Together, Go

Better" versammelten sich Vertriebspartner aus 26 Ländern "in der Cloud", um

unabhängig von Zeit und Ort eine lebhafte Online-Besprechung mit GAC MOTOR zu

führen.



Dank der tatkräftigen Unterstützung seiner weltweiten Partner gelang es GAC

MOTOR im Jahr 2020, sowohl die weltweite Pandemie als auch wirtschaftliche

Rezessionen zu überwinden. Das Unternehmen schaffte es, im Vergleich zum Vorjahr

ein Exportwachstum von 18 % zu erzielen, was es zu einem der drei am schnellsten

wachsenden Automobilexporteure in China macht.