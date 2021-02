BERLIN (dpa-AFX) - Der Verband Allianz pro Schiene und die Grünen sehen großen Handlungsbedarf zur Sanierung kleiner Bahnhöfe in Deutschland. Der Geschäftsführer der Allianz, Dirk Flege, sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe ein großes Gefälle zwischen kleinen Bahnhöfen auf dem Land und den meist gut ausgestatteten Bahnhöfen in den Großstädten. "Die kleinen Bahnhöfe sind aus Kundensicht in der Mehrzahl in einem unbefriedigenden Zustand. Teilweise präsentieren sich sogar in einer traurigen Verfassung und wirken regelrecht vernachlässigt. Insofern ist der Handlungsbedarf groß." Der Grünen-Verkehrspolitiker Matthias Gastel sagte der dpa: "Bahnhöfe müssen wieder zu Visitenkarten der Städte und Gemeinden und zum Aushängeschild eines attraktiven Bahnsystems werden."

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will am Donnerstag weitere Maßnahmen vorstellen, um Bahnhöfe attraktiver zu machen. Dabei geht es um ein im Koalitionsvertrag vereinbartes "1000-Bahnhöfe-Programm".