HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zum europäischen Impfausweis:

"Andere Länder arbeiten längst ganz offen an Regeln, die Reisen von der Impfung abhängig machen. Wer da Skandal oder verkappte Impfpflicht ruft, sollte einmal abzählen, in wie viele Länder man nur mit Gelbfieber-Impfung darf. Gewiss, das sind nicht die Standard-Touristendestinationen. Gegen Corona kämpft die ganze Welt. Der Unterschied ist nur graduell. Die Bundesregierung scheut bislang die Debatte über "Impfprivilegien". Sie wird sich ihr stellen müssen - in Vorausschau auf eine Phase, in der das Virus auf dem Rückzug, aber noch nicht endgültig besiegt ist. Ein Veranstalter, der dann volle Ränge nur mit Geimpften einem halbleeren Haus vorzieht, wird nicht ungerecht handeln - sondern rational"./yyzz/DP/he