Evolva gibt Jahresergebnisse 2020 bekannt, mit deutlichem Anstieg der Kundennachfrage nach Ingredienzien für Gesundheitsprodukte und Ausbau des Produktportfolios

Update zu COVID-19 Die Verbreitung des Coronavirus hat dem Team von Evolva ausserordentliche Anstrengungen abverlangt. Unser Fokus lag auf der Gewährleistung der Sicherheit der Mitarbeitenden und ihrer Familien und auf der Einführung der erforderlichen Schutzmassnahmen in den Einrichtungen von Evolva. In der zweiten Jahreshälfte wirkte sich COVID-19 weiterhin negativ auf den Bereich Aroma- und Duftstoffe (hauptsächlich in den Segmenten Getränke und Luxusparfüms) und auf das operative Geschäft einiger CMOs von Evolva aus. Einige CMOs hatten primär mit betrieblichen Verzögerungen zu kämpfen, was zu Engpässen bei der Lieferung von Resveratrol an Evolva führte. Doch trotz dieser turbulenten Zeiten blieb die Unternehmensleistung robust, mit erhöhter kommerzieller Nachfrage, bedeutender Bestellbeständen im Bereich Ingredienzien für Gesundheitsprodukte und erheblichem Wachstum in den von Evolva adressierbaren Märkten. Wir haben sichergestellt, dass ausreichend finanzielle Mittel zur Unterstützung der laufenden Geschäftsaktivitäten vorhanden sind.

Finanzergebnis

Die Nachfrage nach Produkten von Evolva ist auch im Jahr 2020 deutlich gestiegen, ausser bei den Ingredienzien, die primär in Marktsegmenten verwendet werden, die derzeit durch die Pandemie stark beeinträchtigt sind. Die Bereiche Parfüms und Getränke waren besonders betroffen. Die Auslieferung von Evolvas Schlüsselprodukt Resveratrol, für das die Nachfrage weiterhin deutlich ansteigt, wurde durch anhaltende Verzögerungen bei wichtigen CMOs erschwert. Da das Projekt mit BARDA (Aktivitäten zur Unterstützung der Zulassung von Nootkaton für die Anwendung als Insektenschutzmittel mit der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA) im Jahr 2019 weitgehend abgeschlossen wurde (mit F&E-Umsätzen von CHF 4,1 Mio.), verringerte sich der Gesamtumsatz von CHF 11,6 Mio. im Jahr 2019 auf CHF 7,5 Mio. (-35%) im Jahr 2020.



Der Bruttogewinn sank von CHF 5,4 Mio. im Jahr 2019 auf CHF -1,9 Mio., was hauptsächlich auf den Abschluss des BARDA-Projekts zurückzuführen ist, mit dem 2019 ein erheblicher Bruttogewinn erzielt wurde. Ausserdem verursachten COVID-19 und die Verzögerungen bei der Hochskalierung der Produktion von Resveratrol bei den neuen CMOs Sonderkosten von CHF 2,9 Mio.

Ohne diese Sondereffekte und den Bruttogewinn aus dem F&E-Umsatz verbesserte sich der produktbezogene Bruttogewinn von CHF -0,7 Mio. im Jahr 2019 auf CHF 0,3 Mio.



Trotz der Notwendigkeit, die DTRA-Rückstellung um CHF 0,7 Mio. zu erhöhen (nach abschliessender Bewertung), ging der gesamte Betriebsaufwand von Evolva um 13% zurück (CHF -2,9 Mio.). Die Pandemie und die damit verbundenen Lockdown-Masnahmen in den einzelnen Märkten haben dazu geführt, dass bei einem grösseren Teil der Unternehmensaktivitäten die Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt wurden.



Die verbesserte operative Kostenbasis konnte die unerwarteten Aufwendungen im Zusammenhang mit den Verzögerungen bei der Hochskalierung von Resveratrol bei den neuen CMOs nicht kompensieren. Daraus ergab sich ein EBITDA-Verlust von -16,7 Mio. CHF (-27% ggü. 2019), was unserer letzten Mitteilung an den Kapitalmarkt entspricht. Unter Berücksichtigung des produktbasierten Geschäfts und ohne ausserordentliche Kosten im Zusammenhang mit den Verzögerungen in der Produktion sowie der Erhöhung der DTRA-Rückstellung verbesserte sich der EBTIDA von CHF -18,4 Mio. im Vorjahr auf CHF -14,1 Mio.



Die Veränderung des Finanzergebnisses stellt hauptsächlich nicht realisierte Währungsverluste und -gewinne aus Saldoforderungen im Zusammenhang mit Tochtergesellschaften dar, die zum aktuellen Wechselkurs neu bewertet wurden. Die Veränderungen bei der Ertragssteuer resultierten vollständig aus Anpassungen der latenten Steuerverbindlichkeiten.

Bilanz und flüssige Mittel

Die immateriellen Vermögenswerte gingen um CHF 10,0 Mio. zurück. Dies ist im Wesentlichen auf die reguläre Abschreibung von CHF 6,5 Mio., Zugänge aus aktivierten Produkt- und Entwicklungskosten von CHF 4,4 Mio. und Umrechnungseffekte in Höhe von CHF 8,1 Mio. im Jahr 2020 zurückzuführen. Evolva prüft, verbessert und testet ihre Prozesse in der kommerziellen Produktion mit dem Ziel, neue Prozesse zu implementieren, die die Herstellungskosten senken. Darüber hinaus werden neue Produktmischungen entwickelt und für die Kommerzialisierung getestet.



Der Bestand an liquiden Mitteln verringerte sich zum Jahresende 2020 auf CHF 19,7 Mio. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit von CHF -23,4 Mio, Geldfluss aus Investitionstätigkeiten von CHF -5,6 Mio. und Geldfluss aus Finanzierungsaktivitäten von 8,9 Mio.

Ausblick 2021

Da die Pandemie weiter anhält, ist davon auszugehen, dass es für den grössten Teil des Jahres keine Rückkehr zur Normalität geben wird. Evolva erwartet eine weiterhin steigende Nachfrage nach Ingredienzien für Gesundheitsprodukte, aber eine schleppende Nachfrage bei Aroma- und Duftstoffen.



Die Liefermengen werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 allmählich ansteigen, da die Herausforderungen im Bereich der Produktion fokussiert angegangen werden - insbesondere bei Resveratrol -, und in der zweiten Jahreshälfte einen grösseren Beitrag zum Umsatz und Gewinn leisten.



Die ausserordnetlichen Kosten im Zusammenhang mit der Hochskalierung der Produktion von Resveratrol und L-Arabinose werden für 2021 auf insgesamt CHF 6,1 Mio. geschätzt. Dennoch wird erwartet, dass sich der EBITDA gegenüber dem Vorjahr etwas verbessern wird.

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie «glaubt», «nimmt an», «erwartet» oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ereignisse bzw. die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.